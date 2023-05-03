Чому перед смертю все життя минає перед очима

Багато людей з різних народів повідомляли про схожий досвід, пережитий на межі життя і смерті, у тому числі про купу спогадів, що проносяться перед очима. І тепер дослідники змогли пояснити чому це відбувається.

Люди, які в якийсь момент свого життя опинилися на межі смерті, переживають схожі відчуття: у різні часи і в різних куточках земної кулі вони розповідають про світло наприкінці тунелю, відчуття польоту над власним тілом, зустріч із померлими близькими або калейдоскоп спогадів про минуле. Усе це показує, що з фразою "все життя промайнуло перед очима" стоїть конкретний біологічний механізм.

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Нове дослідження смерті

У новій роботі вчені з університету Мічігану (США) зафіксували у вмираючих пацієнтів бурхливі сплески мозкової активності, пов'язані зі свідомістю. Дані зібрали на чотирьох людях, які впали в кому і відключені від апаратів життєзабезпечення після того, як лікарі визнали, що не можуть їм допомогти. При відключенні двох пацієнтів – 24-річної та 77-річної жінок – вчені зареєстрували збільшення частоти серцевих скорочень, а також сплески мозкових хвиль на гамма-частоті – найшвидшій у мозку.

Життя промайнуло перед очима

Раніше дослідники фіксували такі сплески в інших пацієнтів, які вмирають, але цього разу їм вдалося докладно вивчити, які частини мозку проявили активність. Виявилося, бурхливий сплеск гамма-хвиль почався в задній частині мозку, а саме — у скроневій, тім'яній та потиличній частках, які пов'язані з нашою свідомістю. Така активність вказує на те, що перед смертю людина щось бачить, чує або відчуває, хоча фізично залишається нерухомою.

Для більшої достовірності результатів вчені знімали свідчення останні кілька годин перед смертю пацієнтів, щосекунди контролюючи активність мозку та серця. Незрозуміло, чому тільки у двох людей із чотирьох настав цей "гамма-сплеск", але дослідники припускають, що справа в індивідуальних особливостях та фізичному стані тіла, яка могла якимось чином активувати діяльність мозку.

Проте автори дослідження застерігають від широкомасштабних висновків через малий розмір вибірки та неможливість запитати у померлих людей, чи справді вони щось відчували перед смертю. У майбутньому вчені планують повторити експеримент уже в лабораторних умовах за допомогою імітації передсмертного досвіду у піддослідного добровольця.