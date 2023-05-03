Почему перед смертью вся жизнь проходит перед глазами

Многие люди из разных народов сообщали о похожем опыте, пережитом на грани жизни и смерти, в том числе о куче воспоминаний, проносимых перед глазами. И теперь исследователи смогли объяснить, почему это происходит.

Люди, которые в какой-то момент своей жизни оказались на грани смерти, испытывают схожие ощущения: в разные времена и в разных уголках земного шара они рассказывают о свете в конце туннеля, чувстве полета над собственным телом, встрече с умершими близкими или калейдоскопе воспоминаний о прошлом. Все это показывает, что за фразой "вся жизнь промелькнула перед глазами" стоит конкретный биологический механизм.

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Новое исследование смерти

В новой работе ученые из Мичиганского университета (США) зафиксировали у умирающих пациентов бурные всплески мозговой активности, связанные с сознанием. Данные собрали на четырех людях, впавших в кому и отключенных от аппаратов жизнеобеспечения после того, как врачи признали, что не могут им помочь. При отключении двух пациентов – 24-летней и 77-летней женщин – ученые зарегистрировали увеличение частоты сердечных сокращений, а также всплески мозговых волн на гамма-частоте – самой быстрой в мозге.

Жизнь мелькнула перед глазами

Ранее исследователи фиксировали такие всплески у других умирающих пациентов, но на этот раз им удалось подробно изучить, какие части мозга проявили активность. Оказалось, бурный всплеск гамма-волн начался в задней части мозга, а именно в височной, теменной и затылочной частицах, связанных с нашим сознанием. Такая активность указывает на то, что перед смертью человек что-то видит, слышит или чувствует, хотя физически остается неподвижным.

Для большей достоверности результатов ученые снимали показания последние несколько часов перед смертью пациентов, ежесекундно контролируя активность мозга и сердца. Непонятно, почему только у двух из четырех человек наступил этот "гамма-всплеск", но исследователи предполагают, что дело в индивидуальных особенностях и физическом состоянии тела, которое могло каким-то образом активировать деятельность мозга.

Однако авторы исследования предостерегают от широкомасштабных выводов из-за малого размера выборки и невозможности спросить у умерших людей, действительно ли они чувствовали перед смертью. В будущем ученые планируют повторить эксперимент уже в лабораторных условиях посредством имитации предсмертного опыта у подопытного добровольца.