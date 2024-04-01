Іноді люди відчувають, що їхнє серце часто б'ється або пропускає удар. Це може бути викликано емоційною перенапругою чи фізичним навантаженням.

Пропущені удари, додаткові удари або прискорене серцебиття зазвичай мають ту саму причину – порушення звичайного ритму серця передчасним скороченням.

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Чому серце пропускає удари

Якщо передчасне серцебиття виникає у передсердях – верхніх камерах, це називається передчасним скороченням передсердь (PACs). Якщо воно виникає у шлуночках – нижніх камерах, це називається передчасним скороченням шлуночків (PVCs). У більшості випадків ні те, ні інше не вважається небезпечним, хоча існують винятки.

Причина, через яку передчасні скорочення передсердь та шлуночків іноді можуть відчуватися як пропущені удари, полягає в тому, що серце отримує передчасний сигнал до збудження до того, як воно встигне наповнитися кров'ю.

Повне скорочення серця не викликає припливу крові до тіла. Відчувається пауза, і наступне серцебиття сильніше, ніж зазвичай. Якщо передчасні скорочення менш передчасні і серце встигло наповнитися кров'ю до отримання раннього сигналу скорочення, буде відчуватися додаткове биття, а не пропущений удар.

Що робити

Передчасні удари часто зустрічаються у здорових людей різного віку. Кофеїн, алкоголь, стрес і перевтома можуть викликати більш часте виникнення передчасних скорочень. Якщо симптоми, викликані передчасними ударами, турбують, їх можна усунути за допомогою ліків або хірургічних маніпуляцій (катетерної абляції).