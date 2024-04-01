Иногда люди чувствуют, что их сердце часто бьется или пропускает удар. Это может быть вызвано эмоциональным перенапряжением или физической нагрузкой.

Пропущенные удары, дополнительные удары или учащенное сердцебиение обычно имеют ту же причину – нарушение обычного ритма сердца преждевременным сокращением.

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Почему сердце пропускает удары

Если преждевременное сердцебиение возникает в предсердиях – верхних камерах, это называется преждевременным сокращением предсердий (PACs). Если оно возникает в желудочках – нижних камерах, это называется преждевременным сокращением желудочков (PVCs). В большинстве случаев ни то, ни другое не считается опасным, хотя существуют исключения.

Причина, по которой преждевременные сокращения предсердий и желудочков иногда могут ощущаться как пропущенные удары, заключается в том, что сердце получает преждевременный сигнал к возбуждению до того, как оно успеет наполниться кровью.

Полное сокращение сердца не вызывает притока крови к телу. Ощущается пауза, и последующее сердцебиение сильнее, чем обычно. Если преждевременные сокращения менее преждевременные и сердце успело наполниться кровью до получения раннего сигнала сокращения, будет ощущаться дополнительное биение, а не пропущенный удар.

Что делать

Преждевременные удары часто встречаются у здоровых людей всех возрастов. Кофеин, алкоголь, стресс и переутомление могут вызвать более частое возникновение преждевременных сокращений. Если симптомы, вызванные преждевременными ударами, беспокоят, их можно устранить с помощью лекарств или хирургических манипуляций (катетерной абляции).