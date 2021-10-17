Серце не має зупинитися, – кардіохірург про шлях до того, щоб пересаджувати серця
Джерело:24 канал
Львівський кардіохірург Дмитро Бешлей розповів, який шлях має пройти кардіохірург, щоб пересаджувати серця. Він пояснив, що "з часом руки стають впевненішими, однак відповідальність – більшою".
Лікар Львівської обласної клінічної лікарні та викладачем у Львівському національному університеті імені Данила Галицького пояснив, що спочатку треба асистувати на заборах органів. Про це Дмитро Бешлей розповів в інтерв'ю.
До теми Гра без правил, – львівський кардіохірург про трансплантацію серця, донорство і ставлення церкви
Кардіохірург розповів, який шлях треба пройти, щоб пересаджувати серця
Важливо зрозуміти, як забрати серце та не пошкодити його. Потім необхідно постояти щонайменше на п'ятьох трансплантаціях, щоб потім якісно й швидко проводити операцію,
– пояснив лікар.
Дмитро Бешлей розповів, що "з часом руки стають впевненішими, однак відповідальність – більшою". Додав, що потрібно щоразу доводити, що ти є добрим кардіохірургом.
"Серце не має зупинитися", – зауважив лікар.
Важливі пояснення лікаря щодо пересадки серця
- Дмитро Бешлей розповів, як церква ставиться до трансплантації. Він запевнив, що сам є католиком, а католицька церква дозволяє трансплантацію та активно її підтримує. Є навіть церковні календарі на підтримку трансплантацій.
- Лікар також пояснив, що після трансплантації серця людина може повернутися до звичного життя, якщо все проходить ідеально, то так. Все залежить від того, в якій стадії серцевої недостатності реципієнт був до операції, в якому стані були його інші органи. Перші п'ять років після операції людина повинна повноцінно жити та працювати.
- Лікар розповів про різницю трансплантації серця дітям. Зокрема дитина має бути достатньо велика, щоб отримати доросле серце чи донор має бути достатньо маленький, щоб за масою серце підійшло і вмістилося в грудну клітку. Він додав, що дитині не можна пересадити 60-річне серце, адже воно має свій ресурс. Ідеально, коли дитині трансплантують молоде серце.