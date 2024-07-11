Знайшли простий спосіб вилікувати прищі

Німецькі вчені в експерименті за участю добровольців виявили, що перемикання на дієту, характерну для країн Середземномор'я, сприяє покращенню стану людей, які страждають від акне. Позитивний ефект пов'язаний з антизапальними властивостями омега-3-жирних кислот.

Лікарі всього світу активно шукають ефективні методи боротьби із запаленнями шкіри, що викликає акне, особливо серед підлітків. Проблема акне має як генетичні, і зовнішні причини, включаючи гігієну, харчування, екологічну ситуацію, професійну діяльність, кліматичні умови та ще.

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Раніше дослідження показало, що дієта, багата на ультраперероблені продукти, рафіновані цукри, насичені жири, а також надмірне споживання молочних продуктів може сприяти посиленому виробленню шкірного сала і закорковуванні волосяних фолікулів, створюючи сприятливі умови для розмноження бактерій Cutibacterium Acnes, які викликають запалення.

Нове дослідження акне

Фахівці з клініки при Університеті Людвіга-Максіміліана в Німеччині та Медичній школі Міллера в Майамі (США) вирішили вивчити, чи можна вилікувати акне, змінивши раціон та додавши антизапальні компоненти.

В експерименті взяли участь 60 людей з акне, які не приймали ліки проти цього захворювання, їхній вік починався від 12 років. Аналізи крові показали, що більшість учасників спостерігався значний дефіцит омега-3.

Піддослідним запропонували дотримуватись середземноморської дієти протягом 16 тижнів. Цей раціон, поширений в Італії, Іспанії та інших країнах Середземномор'я, включає безліч рослинних продуктів і помірне споживання червоного м'яса і молочних виробів, з оливковою олією і морепродуктами як основні джерела жирів.

Учасникам також рекомендували обмежити споживання нездорової їжі, готувати вдома, використовуючи сезонні продукти, та скоротити вживання напівфабрикатів, молока та червоного м'яса. Додатково їм призначили приймання омега-3, отриманих з водоростей, відомих своїми протизапальними властивостями.

Дієта та омега-3 допомогли побороти акне

Учасники експерименту щотижня заповнювали анкети, а лікарі оцінювали стан їхньої шкіри та проводили аналізи крові для вимірювання рівня омега-3. На початку дослідження у більшості рівень омега-3 був нижчим від п'яти відсотків, що вказувало на дефіцит. Після завершення показник збільшився до 8,3 відсотка, що є чудовим показником.

Вже за чотири тижні 42 учасники повідомили про покращення стану шкіри. До кінця експерименту у більшості спостерігалося зниження рівня запалень та висипань.

Найбільш помітні покращення були у тих, у кого акне виявлялося у вигляді комедонів (чорні та білі крапки) в порівнянні з тими, у кого були папули (запальні висипання). Четверо учасників, навпаки, помітили погіршення стану, що, можливо, пов'язане з недотриманням дієти чи неправильним дозуванням омега-3.

Дослідники планують продовжити вивчення впливу рівня омега-3, дієти та інших факторів на акне, щоб покращити життя пацієнтів.