Середземноморська дієта має вплив на клітини тіла: як тип харчування змінює їх

Середземноморська дієта є улюбленим типом харчування багатьох людей, які піклуються про своє здоров○я та стежать за фігурою. Саме такий раціон дозволяє насичувати організм усіма необхідними мікроелементами під час схуднення. Також відомо, що середземноморська дієта є гарною профілактикою багатьох захворювань.

Тепер вчені вирішили перевірити вплив дієти на клітинному рівні. Дослідники зі Стенфордського університету використовували нематод для виявлення корисних ефектів олеїнової кислоти, якою багаті горіхи, риба та оливкова олія.

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Нові результати здивували вчених

Дослідники вивчали вплив олеїнової кислоти, що має підтверджену користь для організму і міститься в багатьох продуктах, які входять у раціон середземноморської дієти.

Команда виявила дві переваги олеїнової кислоти:

вона захищає клітинні мембрани від ушкодження в результаті окислення ліпідів;

збільшує кількість двох ключових клітинних компонентів, які називаються органелами.

! Дослідники зазначили, що ці ефекти мають велике значення: вчені проводили експерименти на круглих черв'яках. Так ось, ті черв'яки, яких годували олеїновою кислотою,, ніж черв'яки у яких була традиційна дієта.

Один тип органел, жировий резервуар, званий ліпідною краплею, навіть дав змогу дослідникам з дивовижною точністю передбачити, скільки днів проживе черв'як.