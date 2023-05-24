Средиземноморская диета оказывает влияние на клетки тела: как тип питания изменяет их

Средиземноморская диета является любимым типом питания многих людей, которые заботятся о своем здоровье и следят за фигурой. Именно такой рацион позволяет насыщать организм всеми необходимыми микроэлементами при похудении. Также известно, что средиземноморская диета является хорошей профилактикой многих болезней.

Теперь ученые решили проверить влияние диеты на клеточном уровне. Исследователи из Стэнфордского университета использовали нематод для выявления полезных эффектов олеиновой кислоты, которой богаты орехи, рыба и оливковое масло.

Смотрите также Какой хлеб есть самое полезное: он подойдет даже тем, кто не ест глютен

Новые результаты удивили ученых

Исследователи изучали влияние олеиновой кислоты, что имеет подтвержденную пользу для организма и содержится во многих продуктах, входящих в рацион средиземноморской диеты.

Команда выявила два преимущества олеиновой кислоты:

она защищает клеточные мембраны от повреждения в результате окисления липидов;

увеличивает количество двух ключевых клеточных компонентов, называемых органеллами.

! Исследователи отметили, что эти эффекты имеют большое значение: ученые проводили эксперименты на круглых червях. Так вот, те черви, которых кормили олеиновой кислотой,, чем черви у которых была традиционная диета.

Один тип органелл, жировой резервуар, называемый липидной каплей, даже позволил исследователям с удивительной точностью предсказать, сколько дней проживет червь.