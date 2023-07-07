Яка тривалість сексу вважається нормальною

За різними даними, цикл сексуальних реакцій людини, починаючи від думки "хочу сексу" і закінчуючи почуттям розслаблення після статевого акту, триває в середньому до 20 хвилин.

Скільки триває секс

Стадія від збудження до розрядки – близько 7 – 13 хвилин. Якщо говорити про фрикцію, коли чоловік ввів статевий член або почалася активна стимуляція геніталій, то це 4 – 5 хвилин.

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Усе дуже індивідуально. Середні значення тривалості статевого акту корисно знати лише тоді, коли люди мають завищені очікування від сексу. Наприклад, людина подивилася порно тривалістю 40 хвилин і думає, що так завжди має бути.

На жаль, міфи про тривалість сексу призводять до того, що у чоловіків виникають завищені очікування ерекції. А жінки не розуміють, куди пропадає природна смазка та збудження, насправді реакції пішли на спад, секс був надто довгим і треба було раніше закінчувати. Звичайно, можна адаптуватися, наприклад використовувати лубрикант.

З чим пов'язана тривалість статевого акту

Рівень сексуального напруження. Що більше хочеться сексу, то швидше настане розрядка. І тут ми говоримо не тільки про те, як давно людина займалася сексом, а й про мастурбацію.

Наявність сексуальних розладів. Наприклад, при аноргазмії і відстроченій еякуляції статевий контакт може бути більш тривалим. Також у когось із партнерів може бути розлад збудження. Якщо пара приділяє багато часу тому, щоб жінка збудилася, відповідно буде довга прелюдія і загальна тривалість збільшиться.

На тривалість статевого акту впливають різні події. Наприклад, якщо чоловік звик сильно стискати голівку члена під час мастурбації, але під час проникаючого сексу голівка так не стискається, то він довше робить фрикції, щоб еякулювати.

Захворювання та прийом препаратів. Це можуть бути психічні розлади, захворювання жіночої та чоловічої репродуктивної системи, ендокринні, серцево-судинні та інші хвороби. Прийом препаратів може впливати на сексуальну функцію, наприклад, багато ліків проти депресії знижують лібідо. Це впливає і на здатності досягнути оргазм – може знадобитися більше часу.

Психоемоційний стан. Мова не про розлади, а про загальний настрій людини. Наприклад, чоловік перенервував на роботі і не може повністю переключитися на контакт з партнеркою/партнером.

Навколишні умови. Якщо за стіною діти, які можуть почути, це впливатиме на тривалість сексу. Щоб швидше досягти оргазму, людина може використати звичну стимуляцію.