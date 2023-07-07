Какая продолжительность секса считается нормальной

По разным данным, цикл сексуальных реакций человека, начиная от мысли "хочу секса" и заканчивая чувством расслабления после полового акта, длится в среднем до 20 минут.

Сколько длится секс

Стадия от возбуждения до разрядки – около 7 – 13 минут. Если говорить о фрикции, когда мужчина ввел половой член или началась активная стимуляция гениталий, то это 4 – 5 минут.

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Всё очень индивидуально. Средние значения продолжительности полового акта полезно знать, только когда люди имеют завышенные ожидания от секса. К примеру, человек посмотрел порно продолжительностью 40 минут и думает, что так всегда должно быть.

К сожалению, мифы о продолжительности секса приводят к тому, что у мужчин возникают завышенные ожидания эрекции. А женщины не понимают, куда пропадает естественная смазка и возбуждение, действительно реакции пошли на убыль, секс был слишком длинным и нужно было раньше заканчивать. Конечно, можно адаптироваться, например, использовать лубрикант.

С чем связана продолжительность полового акта

Уровень сексуального напряжения. Чем больше хочется секса, тем быстрее наступит разрядка. И здесь мы говорим не только о том, как давно человек занимался сексом, но и о мастурбации.

Наличие сексуальных расстройств. К примеру, при аноргазмии и отсроченной эякуляции половой контакт может быть более длительным. Также у кого-то из партнеров может быть расстройство возбуждения. Если пара уделяет много времени тому, чтобы женщина возбудилась, соответственно, будет долгая прелюдия и общая продолжительность увеличится.

На длительность полового акта влияют разные действия. К примеру, если мужчина привык сильно сжимать головку члена во время мастурбации, но во время проникающего секса головка так не сжимается, то он дольше делает фрикции, чтобы эякулировать.

Заболевание и прием препаратов. Это могут быть психические расстройства, заболевания женской и мужской репродуктивной системы, эндокринные, сердечно-сосудистые и другие заболевания. Прием препаратов может влиять на сексуальную функцию, например, многие лекарства против депрессии снижают либидо. Это влияет и на способность достичь оргазма – может потребоваться больше времени.

Психоэмоциональное состояние. Речь не о расстройствах, а об общем настроении человека. К примеру, мужчина перенервничал на работе и не может полностью переключиться на контакт с партнершей/партнером.

Окружающие условия. Если за стеной дети могут услышать, это будет влиять на продолжительность секса. Чтобы быстрее добиться оргазма, человек может использовать привычную стимуляцию.