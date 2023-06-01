Чим можна займатися сексом після інсульту та інфаркту

Після інсульту або інфаркту можна залишатись сексуально активним. Але більшість пацієнтів обмежують секс після нападу, бо бояться повторного. Таке трапляється дуже рідко.

Секс після інсульту

Сексом може бути незручно займатися через параліч, і багато звичних поз будуть недоступні. Зате можна спробувати нові. Деякі люди навіть із паралічем нижче пояса можуть відчувати оргазм та задоволення.

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Дослідження показали, що у 80% чоловіків, які мали еректильну дисфункцію після інсульту, відновилися через кілька місяців. Зниження сексуального бажання часто відбувається через психологічні фактори, а не фізіологічні. Тут, як і багатьох інших ситуаціях, допоможе психолог.

Секс після інфаркту

Люди побоюються сексу і після інфаркту. Вони бояться нового нападу та бояться померти прямо під час сексу, як показують у фільмах. Насправді секс не так сильно напружує серце. Для молодих людей частота серцевих скорочень підвищується настільки, ніби вони пройшли два сходові прольоти. Літнім людям із серцевими захворюваннями і це може бути важкувато. Найсильніше серце б'ється під час оргазму, але буквально 10 – 15 секунд, а потім повертається до звичного ритму.

За статистикою, менше ніж 1% всіх серцевих нападів відбувається під час сексу. У цей один відсоток потрапили літні чоловіки, які займалися сексом з молодшою ​​партнеркою після ситної трапези та дози спиртного.

Набагато більше ви ризикуєте сидячи в кріслі-гойдалці, ніж займаючись сексом, тому що мала рухливість небезпечна для серця. Проте, якщо після інфаркту ви не повністю відновилися і у вас нестабільний серцевий ритм, краще проконсультуватися з лікарем щодо лікування та відновити сексуальну активність, коли здоров'я прийде в норму.

Якщо ви ходите у звичному темпі і ганяєте на велотренажері без задишки та стрибків тиску, значить, і секс вам по плечу. Найкращий спосіб профілактики нападу – збільшити витривалість серця регулярними вправами.