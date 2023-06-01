Чем можно заниматься сексом после инсульта и инфаркта

После инсульта или инфаркта можно оставаться сексуально активным. Но большинство пациентов ограничивают секс после приступа, потому что боятся повторного. Такое случается очень редко.

Секс после инсульта

Сексом может быть неудобно заниматься из-за паралича, и многие привычные позы будут недоступны. Зато можно пробовать новые. Некоторые даже с параличом ниже пояса могут испытывать оргазм и удовольствие.

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Исследование показали, что у 80% мужчин, которые имели эректильную дисфункцию после инсульта, возобновились через несколько месяцев. Снижение сексуального желания часто происходит из-за психологических факторов, а не физиологических. Здесь, как и во многих других ситуациях, поможет психолог.

Секс после инфаркта

Люди опасаются секса и после инфаркта. Они боятся нового нападения и боятся умереть прямо во время секса, как показывают в фильмах. По сути секс не так сильно напрягает сердце. Для молодых людей частота сердечных сокращений повышается настолько, что они прошли два лестничных пролета. Пожилым людям с сердечными заболеваниями и это может быть тяжеловато. Самое сильное сердце бьется во время оргазма, но буквально 10-15 секунд, а затем возвращается к привычному ритму.

По статистике, менее 1% всех сердечных приступов происходит во время секса. В этот один процент попали пожилые мужчины, занимавшиеся сексом с младшей партнершей после сытной трапезы и дозы спиртного.

Гораздо больше вы рискуете сидя в кресле-качалке, чем занимаясь сексом, потому что малая подвижность опасна для сердца. Однако, если после инфаркта вы не полностью восстановились и у вас нестабильный сердечный ритм, лучше проконсультироваться с врачом по поводу лечения и восстановить сексуальную активность, когда здоровье придет в норму.

Если вы ходите в привычном темпе и гоняете на велотренажере без одышки и скачков давления, значит, и секс вам по плечу. Лучший способ профилактики приступа – увеличить выносливость сердца регулярными упражнениями.