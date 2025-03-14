Чи можна під час застуди і грипу займатись сексом

Немає чітких заборон щодо сексуального життя під час гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Проте варто зважати на своє самопочуття та пам’ятати, що під час інтимної близькості ви також можете передати інфекцію своєму партнеру.

На сьогодні немає офіційних рекомендацій чи науково підтверджених даних, які б радили утримуватися від сексуальної активності під час ГРВІ. Ймовірно, це питання просто не розглядалося в дослідженнях – принаймні знайти відповідну інформацію не вдалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Verywell Health.

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Однак якщо сприймати секс як різновид фізичної активності, то можна орієнтуватися на загальні поради медичних фахівців щодо занять спортом при ГРВІ.

Чи можна займатись сексом, коли хворієш

За наявності легких симптомів, таких як невеликий нежить, подразнення у горлі чи чхання, фізична активність не протипоказана. Однак, можливо, має сенс зменшити її інтенсивність.

Якщо ж симптоми стають більш серйозними, наприклад, з’являється кашель, то від фізичних навантажень краще утриматися. Це стосується й активної сексуальної активності.

При підвищеній температурі фізичні навантаження категорично не рекомендуються.

Що стосується заміни активної близькості на менш енерговитратні варіанти сексуальних практик, тут важливо дослухатися до власних відчуттів. Якщо ви впевнені, що це не погіршить ваш стан, можна спробувати. Проте потрібно бути особливо уважними до сигналів організму: якщо під час процесу ви відчуваєте погіршення самопочуття, варто припинити.

Як не заразити партнера

Важливий момент – передача інфекції. ГРВІ поширюється повітряно-крапельним шляхом, а це означає, що під час сексуального контакту ймовірність заразити партнера значно зростає.

Можна орієнтуватись на правило: якщо у вас температура – ви швидше за все, заразні. Тому, щоб не заразити партнера краще зачекати, коли вона нормалізується.