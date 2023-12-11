"Ожиріння – таємний план влади": пояснюємо, що не так з новою конспірологічною теорією

Пропагандисти поширюють інформацію, що нібито "науковець" Саймон Годдек говорить, що раніше люди не сиділи на дієтах, не рахували калорії, не займались новомодним фітнесом і при цьому – не товстіли. Тож проблеми з ожирінням – це все частина таємного плану урядів по контролю населення.

Теорія змови про ожиріння

У мережі поширюють інформацію, нібито проблеми з ожирінням – це наслідки плану урядів з поневолення населення.

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Як докази наводять слова "наукового журналіста" Саймона Годдека: "До 1970 року більшість людей були у добрій фізичній формі! Жодних кето-, веганських або палеодієт. Жодних домашніх аеробік та тренажерних залів. Жодних модних фітнес-технологій та wellness-активістів. Вони також не пили протеїнових коктейлів і не рахували калорії".

Чому виникає ожиріння

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проблема ожиріння у світі справді зростає. Ожиріння – комплексне захворювання, яке виникає, коли вага людини перевищує норму, що вважається здоровою для її росту. Для оцінювання ваги використовують індекс маси тіла (ІМТ).

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України

Наразі вважається, що основними факторами збільшення надмірної ваги є:

недостатній сон та відсутність фізичної активності;

незбалансоване харчування: перевищення норми калорій через надмірне споживання фаст-фуду, алкоголю, солодких напоїв, "заїдання" проблем (пошук комфорту в їжі) тощо

навколишнє середовище: недоступність здорової їжі, сімейні харчові звички, вплив соціуму та маркетингу, куріння;

генетичні особливості та захворювання;

такі захворювання як гіпотиреоз (дисфункція щитоподібної залози) чи Синдром Кушинга (надмірне вироблення стероїдних гормонів);

вживання певних ліків (стероїди, ліки проти епілепсії та діабету, антидепресанти).

Спростування конспірології

1970 роки дійсно вважаються періодом різкого зростання кількості людей з ожирінням, відтоді ж почалось регулярне відстеження показників. Зростання пов’язують із післявоєнною доступністю дешевої висококалорійної їжі з високим ступенем обробки, збільшенням порцій та поширенням сидячого способу життя.

Однак висновки Саймана Годдека базуються на сплутаних причинах та наслідках: поява нових дієт, популяризація нової фізичної активності – це наслідок росту проблеми ожиріння серед населення, а не причина. І якщо кето- та палео- дієти справді розроблялись впродовж другої половини XX століття, веганство як явище існувало задовго до 1970 року.

Ба більше, дослідження данських науковців місцевих ретроспективних даних про вагу вибірки дітей та дорослих у Даній з 1930 по 1976 роки показало, що тенденція до зростання середнього індексу маси тіла серед населення почалася задовго до 1970-го року. Це може вказувати на те, що проблема ожиріння ховається не лише у післявоєнних змінах в споживанні та способі життя.

Саймон Годдек – це американський науковець, відомий своїми абсурдними заявами щодо COVID-19. У період пандемії він активно просував медичну дезінформацію, користуючись своїм статусом доктора наук з біотехнологій. Зокрема стверджував, що отримав міокардит через зустріч з нещодавно вакцинованим другом. Насправді ж сфера наукових інтересів чоловіка – аквапоніка.

Це одна з інноваційних технологій сільського господарства, що поєднує дві технології: штучне розведення риб та вирощування рослин без ґрунту. За поширення дезінформації щодо COVID-19 Годдека звільнили з роботи у незалежній дослідницькій організації SINTEF, а у 2021 році – заблокували акаунт у твіттері.

Аргументи проти подібної конспірологічної теорії також наводять у Forbes: насправді ожиріння "економічно невигідне" для держави. Чим більше людей має надмірну вагу, тим більше держава має витрачати на їхнє медичне обслуговування. Крім того, існують також втрати ВВП від зниження продуктивності праці, лікарняні через хвороби, викликані ожирінням та ранній вихід на пенсію. За прогнозами дослідників Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням, до 2060 року Україна втратить через ожиріння 21 мільярд доларів – 5,69% ВВП.

Тож уряди, навпаки, намагаються протидіяти поширенню ожиріння. Поширеним інструментом є введення податку на солодкі напої. А в Амстердамі, наприклад, з 2012 року діє програма "Здоровий підхід до ваги", що зокрема передбачає:

заборону фруктових соків в школах;

інвестиції в розміщення фонтанів з питною водою по всьому місту;

заборону компаніям фаст-фуду спонсорувати міські заходи;

членство в спортивних центрах та субсидовані заходи для малозабезпечених сімей;

проведення кулінарних курсів щодо набуття здорових кулінарних навичок (курка замість свинини, фініки замість білого цукру і т.д.);

заохочення сімей обідати разом, батьків вчити дітей їздити на велосипедах без педалей.

Ожиріння в Україні

Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2022 році майже 16% українців мали ожиріння за показником індексу маси тіла. Всесвітня федерація боротьби з ожирінням прогнозує, що до 2035 року цей показник виросте до 34%.

Навесні 2023 року Міністерство охорони здоров’я України підтримало подання законопроєктів № 9032-1 і № 9033-1 щодо запровадження ставки податку на солодкі газовані напої та спрямування отриманих коштів на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

"Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче – здоров’я наших громадян", – сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Авторка: Аліна Тропиніна