"Ожирение – тайный план власти": объясняем, что не так с новой конспирологической теорией

Пропагандисты распространяют информацию, что якобы "ученый" Саймон Годдек говорит, что раньше люди не сидели на диетах, не считали калории, не занимались новомодным фитнесом и при этом – не толстели. Поэтому проблемы с ожирением – это часть тайного плана правительств по контролю населения.

Теория сговора об ожирении

В сети распространяют информацию, будто проблемы с ожирением – это последствия плана правительств по порабощению населения.

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Как доказательства приводят слова "научного журналиста" Саймона Годдека: "До 1970 года большинство людей были в хорошей физической форме! Никаких кето-, веганских или палеодиет. Никаких домашних аэробик и тренажерных залов. Никаких модных фитнес-технологий и wellnes. не пили протеиновых коктейлей и не считали калории.

Почему возникает ожирение

За данным Всемирная организация здравоохранения, проблема ожирения в мире действительно растет. Ожирение – комплексное заболевание, возникающее, когда вес человека превышает норму, которая считается здоровой для ее роста. Для оценки веса используют индекс массы тела (ИМТ).

Источник: Министерство здравоохранения Украины

В настоящее время считается, что основными факторами увеличение избыточного веса:

недостаточный сон и отсутствие физической активности;

несбалансированное питание: превышение нормы калорий из-за чрезмерного потребления фаст-фуда, алкоголя, сладких напитков, "заедания" проблем (поиск комфорта в пище) и т.д.

окружающая среда: недоступность здоровой пищи, семейные привычки, влияние социума и маркетинга, курение;

генетические особенности и болезни;

такие заболевания как гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы) или Синдром Кушинга (чрезмерная выработка стероидных гормонов);

употребление определенных лекарств (стероиды, лекарства против эпилепсии и диабета, антидепрессанты).

Опровержение конспирологии

1970 годы действительно считаются периодом резкого роста количества людей с ожирением, с тех пор началось регулярное отслеживание показателей Рост связывается с послевоенной доступностью дешевой высококалорийной пищи с высокой степенью обработки, увеличением порций и распространением сидячего образа жизни.

Однако выводы Саймана Годдека основываются на спутавшихся причинах и последствиях: появление новых диет, популяризация новой физической активности – это следствие роста проблемы ожирения среди населения, а не причина. И если кето - да палео - диеты действительно разрабатывались на протяжении второй половины XX века, веганство как явление существовало задолго до 1970 года.

Более того, исследование датских ученых местных ретроспективных данных о весе выборки детей и взрослых в Данной с 1930 по 1976 годы показало, что тенденция роста среднего индекса массы тела среди населения началась задолго до 1970-го года. Это может указывать на то, что проблема ожирения скрывается не только в послевоенных изменениях в потреблении и образе жизни.

Саймон Годдек – это американский ученый, известный своими. абсурдными заявлениями по COVID-19. В период пандемии он активно продвигал медицинскую дезинформацию, пользуясь своим статусом доктора наук по биотехнологиям. В частности, утверждал, что получил миокардит из-за встречи с недавно вакцинированным другом. На самом же деле сфера научных интересов мужчины – аквапоника.

Это одна из инновационных технологий сельского хозяйства, объединяющая две технологии: искусственное разведение рыб и выращивание растений без почвы. За распространение дезинформации по COVID-19 Годдека уволили с работы в независимой исследовательской организации SINTEF, а в 2021 году – заблокировали аккаунт в твиттере.

Аргументы против подобной конспирологической теории также приводят у Forbes: на самом деле ожирение "экономически невыгодно" для государства. Чем больше людей имеет избыточный вес, тем больше государство должно тратить на медицинское обслуживание. Кроме того, существуют также потери ВВП от снижения производительности труда, больничные из-за заболеваний, вызванных ожирением и ранний выход на пенсию. За прогнозами исследователей Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2060 году Украина потеряет из-за ожирения 21 миллиард долларов – 5,69% ВВП.

Поэтому правительства, напротив, пытаются противодействовать распространению ожирения. Распространенным инструментом является введение налога на сладкие напитки А в Амстердаме, например, с 2012 года действует программа "Здоровый подход к весу", в частности предполагает :

запрещение фруктовых соков в школах;

инвестиции в размещение фонтанов с питьевой водой по всему городу;

запрет компаниям фаст-фуда спонсировать городские мероприятия;

членство в спортивных центрах и субсидируемые мероприятия для малообеспеченных семей;

проведение кулинарных курсов по приобретению здоровых кулинарных навыков (курица вместо свинины, финики вместо белого сахара и т.д.);

поощрения семей обедать вместе, родителей учить детей ездить на велосипедах без педалей.

Ожирение в Украине

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2022 году почти 16% украинцев имели ожирение по показателю индекса массы тела. Всемирная федерация по борьбе с ожирением прогнозирует, что к 2035 году этот показатель вырастет до 34%.

Весной 2023 года Министерство здравоохранения Украины поддержало представление законопроектов №9032-1 и №9033-1 о введении ставки налога на сладкие газированные напитки и направлении полученных средств на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах, инициированную первой леди Еленой Зеленской.

"Украина страдает от бремени неинфекционных заболеваний. Они остаются основной причиной потери трудоспособности и причиной приобретенных проблем со здоровьем. В то же время большинство таких болезней можно предотвратить, изменив ежедневные привычки и выбрав более здоровый образ жизни. Налоги на употребление добавленного сахара или различные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, которую всесторонне поддерживает ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее. Ведь должны заботиться о самом дорогом - здоровье наших граждан", - сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Автор: Алина Тропинина