Чи справді самотність скорочує життя: нові висновки китайських учених

Вчені дійшли висновку, що самотні люди помирають раніше. При цьому, причини смерті абсолютно різні, але самотність є фактором, який корелює у більшості випадків.

Роботу представили вчені Харбінського медичного університету на чолі з Маоцін Ван і Яшуан Чжао. У ході метааналізу вони вивчили 90 досліджень, у яких узяли участь понад 2,2 мільйона людей з усього світу.

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Яку кореляцію виявили вчені

Люди, які повідомляли про соціальну ізоляцію і відчуття самотності, з більшою ймовірністю помирали раніше з усіх причин, включно з раком. Крім того, соціальна ізоляція була пов'язана з підвищеним ризиком смерті від серцевих захворювань.

! Водночас дослідження має певні обмеження, оскільки оцінка самотності була суб'єктивною. Також, більшість досліджень проводили в країнах із високим рівнем доходу, тому результати можуть бути неактуальними для менш багатих країн.

Робота здобула багато відгуків і викликала резонанс серед інших дослідників. Ті зазначають, що вони теж спостерігали, що ізоляція, і самотність є важливими предикторами смерті.