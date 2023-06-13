Когда сердце теряет ритм: что такое аритмия и как с ней жить

Аритмия – общее название нарушений ритма сердца. Это состояние, когда сердце бьется неправильно: слишком часто, слишком медленно или нерегулярно.

Аритмия бывает у здоровых людей. Например, во время физической активности и сна, а после порции эспрессо. Но она возникает эпизодически и не беспокоит. Делать с этим ничего не нужно.

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Виды аритмии

Если с ритмом постоянно что-то происходит, а человеку плохо – у него кружится голова, ему не хватает воздуха или он теряет сознание, – то, вероятно, это аритмия. Аритмия бывает разной. Все зависит от того, какая часть сердца поражена и что происходит с ритмом.

При брадикардии сердце бьется медленно – с частотой менее 60 ударов в минуту. Для молодых и физически активных людей это нормально. Хорошо ли это для других, определяет врач.

При тахикардии все наоборот – сердце бьется часто и делает более 100 ударов в минуту. Это нормально при волнении и занятиях спортом, но в состоянии покоя нет.

При нерегулярном сердцебиении сердце сокращается неправильно. Оно бьется раньше времени или делает лишний удар. Человек может ощутить паузу или внеочередной толчок, после которого орган возвращается к обычному ритму. Это самый распространенный вид аритмии, который может вызвать и другие нарушения ритма.

Некоторые аритмии вредят здоровью. К примеру, при фибрилляции предсердий – беспорядочных сокращениях верхних камер сердца – повышается риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Если происходит то же, но в желудочках, необходима немедленная помощь и сердечно-легочная реанимация. Сердце в этом случае вообще не качает кровь в органы, и человек может умереть.

Симптомы аритмии

Аритмия может никак не проявлять себя. Некоторые, напротив, испытывают замедление, учащение сердцебиения и даже паузы между ударами.

Еще при нарушениях ритма жалуются на следующие симптомы:

чувство беспокойства;

боль и дискомфорт в груди;

спутанность сознания – чувство, будто окружающий мир нереален, нарушение памяти или трудности в построении логических цепочек;

затрудненное дыхание;

головокружение и обморок;

усталость или слабость.

Одно из последствий аритмии – остановка сердца, которая наступает при остановке сокращений сердца. Важно не путать это понятие с сердечным приступом: он возникает, когда сосуды сердца недостаточно питают сократительные мышцы.

Причины аритмии

Сбой в работе происходит, когда:

гибнут нервные клетки, производящие электрический импульс;

сигналы не могут пройти по сердцу, им что-то мешает;

происходит что-то еще, но неизвестно что.

К этому сбою чаще всего приводят болезни сердца и сосудов, при которых повышается АД, расширяются сердечные клапаны или плохо сокращаются мышцы.

Есть и факторы риска развития аритмии. К ней более подвержены курящие люди и злоупотребляющие алкоголем, а также напитками с высоким содержанием кофеина. Также аритмия встречается чаще у людей с ожирением, сахарным диабетом и апноэ.

Лечение аритмии

Лечение аритмии зависит от ее типа, тяжести, симптомов и общего состояния пациента. Терапия восстанавливает нормальный ритм сердца, позволяет взять симптомы под контроль и не допустить осложнений.

Что нужно для лечения аритмий:

Сменить образ жизни. В некоторых случаях аритмию контролируют с помощью здоровых привычек. Это включает в себя физическую активность, разнообразное и полноценное питание, достаточный сон. Также советуют избегать алкоголя, курения и стрессов.

Принимать лекарства. Есть специальные группы препаратов, контролирующих болезнь и ее симптомы. Они так и называются – антиаритмические препараты. Еще помогают регулировать частоту сокращений сердца бета-блокаторы и лекарства из группы антагонистов кальция, а образование тромбов предотвращают антикоагулянты.

Выполнить медицинские процедуры. Например, катетерную аблацию – во время нее с помощью тонкого гибкого катетера проводятся радиочастотные или холодовые импульсы, убирающие лишние ткани, виновные в аритмии. Катетерная аблация эффективна при фибрилляции предсердий.

Пройти процедуру имплантации дефибриллятора. Во время нее в организм помещают специальное устройство, которое наладит ритм сердца.

Пройти хирургическое лечение. В некоторых случаях аритмию можно лечить хирургическим путём. Так, например, удаляют аномальные ткани в сердце, приводящие к аритмии.

Каждый случай аритмии индивидуален. Лечение подбирает и контролирует врач исходя из конкретной ситуации пациента. В отдельных случаях аритмию можно полностью излечить или добиться длительной ремиссии. Однако в некоторых случаях аритмия бывает хронической и требует продолжительного контроля.