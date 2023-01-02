Женщины узнают неженатых мужчин по запаху

Ученые провели эксперимент, в котором попросили 82 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 35 лет оценить запахи мужских тел. Оказалось, что аромат холостых мужчин привлекает их сильнее.

Как происходило исследование

Предварительно исследователи попросили 89 мужчин предоставить свои фотографии и футболку, которую носили в течение 24 часов. Затем ученые отрезали от одежды подмышки и хранили их в закрытой емкости для усиления запаха.

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В рамках исследования каждая женщина случайно выбрала трех одиноких и трех женатых мужчин из анонимного списка. Участницы оценивали их запахи и отвечали на вопрос, насколько привлекателен каждый аромат.

После этого им показывали портреты мужчин и просили визуально оценить их по сексуальности, интеллекту, доброте и мужеству, а также по тому, выглядели ли они хорошими партнерами.

Женщины чувствуют запах холостых мужчин

Исследователи обнаружили, что запах тела одинокого мужчины для большинства женщин казался более приятным. Кроме того, чем более привлекательным был мужской аромат, тем выше участницы эксперимента оценивали их внешность.

С эволюционной точки зрения для женщин может быть выгодно обнаруживать сигналы, которые позволят избегать ухода за женатыми мужчинами из-за относительно ограниченных ресурсов, которые они могут предложить,

– объяснили авторы исследования.

Возможно, разница в запахе возникает из-за того, что у женатых мужчин лучше здоровье и гигиена, чем у холостых, а также из-за уровня тестостерона и особенностей диеты.