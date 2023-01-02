Жінки впізнають неодружних чоловіків за запахом

Вчені провели експеримент, у якому попросили 82 гетеросексуальних жінок віком від 18 до 35 років оцінити запахи чоловічих тіл. Виявилось, що аромат неодружених чоловіків приваблює їх сильніше.

Як відбувалося дослідження

Попередньо дослідники попросили 89 чоловіків надати свої фотографії та футболку, яку носили протягом 24 годин. Далі вчені відрізали від одягу пахви та зберігали їх у закритій ємності для посилення запаху.

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У рамках дослідження кожна жінка випадково обрала трьох одиноких і трьох одружених чоловіків з анонімного списку. Учасниці оцінювали їхні запахи та відповідали на запитання, наскільки привабливий кожен аромат.

Після цього їм показували портрети чоловіків і просили візуально оцінити їх за сексуальністю, інтелектом, добротою та мужністю, а також з того, чи виглядали вони як хороші партнери.

Жінки відчувають запах неодружених чоловіків

Дослідники виявили, що запах тіла самотнього чоловіка для більшості жінок здавався приємнішим. Крім того, чим привабливішим був чоловічий аромат, тим вище учасниці експерименту оцінювали їхню зовнішність.

З еволюційної точки зору для жінок може бути вигідно виявляти сигнали, які дозволять уникати догляду за одруженими чоловіками через відносно обмежені ресурси, які вони можуть запропонувати,

– пояснили автори дослідження.

Можливо, різниця в запаху виникає через те, що у одружених чоловіків краще здоров'я та гігієна, ніж у неодружених, а також через рівень тестостерону та особливості дієти.