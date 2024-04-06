В Одесской области женщина узнала о беременности во время родов: что рассказали медики

В Одесской области женщина до родов не знала о своей беременности. Медики приехали в одно из сел региона из-за жалоб молодой женщины на температуру и боль в животе.

Медиков женщина вызвала в полночь на 4 апреля. Через 10 минут врачи уже прибыли на место.

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Женщина в Одесской области не знала, что беременна

Через 10 минут бригада № 86 в составе фельдшера Ильи Кравца и водителя Вадима Нинова была на месте, а еще через три минуты приняла у пациентки роды. Как выяснилось, боль в животе была симптомом родовой деятельности. На свет появилась девочка, состояние которой было оценено в 6 баллов по шкале Апгар,

– рассказали в скорой.

Там объяснили, что малыш закричал только после тактильной стимуляции, которую выполнил фельдшер. Далее младенца и мать передали бригаде №81 во главе с врачом Кременцовым. Роженицу с новорожденной девочкой доставили в родильное отделение Черноморской городской больницы.

В скорой выразили надежду, что такое неожиданное отцовство станет счастливым и радостным для семьи. Дочери и матери пожелали здоровья.

Что говорят врачи о таких случаях

Комментируя случай с роженицей на Днепропетровщине, врач акушер-гинеколог Олег Дуков сайту ТСН.ua рассказывал, что женщины должны ответственно относиться к своему здоровью. Ведь полноценные менструальные выделения при вынашивании ребенка невозможны.

Однако врач объяснил – некоторые женщины могут не контролировать свой цикл или иметь гормональные нарушения. Тогда они могут не знать и не контролировать, когда была овуляция. Соответственно – беременность становится новостью.

Кроме того, Олег Дуков объяснил, что женщина может не заметить беременности, если принимает препараты, которые влияют на менструальный цикл. Кроме того, труднее заметить беременность женщинам с избыточным весом. Движений младенца женщина может не слышать из-за определенного расположения плаценты.

Кстати, с так называемой незамеченной беременностью сталкиваются ежегодно сотни женщин во всем мире. В частности, Клара Доллан из Великобритании рассказывала ВВС, что она утром собиралась на новую работу, но вернулась домой раньше из-за сильной боли. В тот же день она родила здоровую девочку.