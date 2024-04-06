На Одещині жінка дізналась про вагітність під час пологів

У Одеській області жінка до пологів не знала про свою вагітність. Медики приїхали в одне з сіл регіону через скарги молодої жінки на температуру та біль в животі.

Медиків жінка викликала опівночі проти 4 квітня. Через 10 хвилин лікарі вже прибули на місце.

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Жінка на Одещині не знала, що вагітна

Через 10 хвилин бригада № 86 у складі фельдшера Іллі Кравця та водія Вадима Нінова була на місці, а ще за три хвилини прийняла у пацієнтки пологи. Як з'ясувалося, біль у животі був симптомом пологової діяльності. На світ з'явилася дівчинка, стан якої був оцінений у 6 балів по шкалі Апгар,

– розповіли у швидкій.

Там пояснили, що малюк закричав тільки після тактильної стимуляції, яку виконав фельдшер. Далі немовля та матір передали бригаді №81 на чолі з лікарем Кременцовим. Породіллю з новонародженою дівчинкою доправили до пологового відділення Чорноморської міської лікарні.

У швидкій висловили сподівання, що таке неочікуване батьківство стане щасливим та радісним для родини. Донечці та матері побажали здоров'я.

Що кажуть лікарі про такі випадки

Коментуючи випадок з породіллею на Дніпропетровщині, лікар акушер-гінеколог Олег Дуков сайту ТСН.ua розповідав, що жінки мають відповідально ставитись до свого здоров'я. Адже повноцінні менструальні виділення при виношуванні дитини неможливі.

Проте лікар пояснив – деякі жінки можуть не контролювати свій цикл або мати гормональні порушення. Тоді вони можуть не знати та не контролювати, коли була овуляція. Відповідно – вагітність стає новиною.

Окрім того, Олег Дуков пояснив, що жінка може не помітити вагітності, якщо приймає препарати, які впливають на менструальний цикл. Окрім того, важче помітити вагітність жінкам з надмірною вагою. Рухів немовляти жінка може не чути через певне розташування плаценти.

До речі, з так званою непоміченою вагітністю стикаються щороку сотні жінок у всьому світі. Зокрема, Клара Доллан з Великої Британії розповідала ВВС, що вона вранці збиралась на нову роботу, та повернулась додому раніше через сильний біль. У той же день вона народила здорову дівчинку.