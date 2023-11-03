Во Львове спасли женщину, которая годами не могла есть: какую болезнь у нее обнаружили

Во Львове врачи прооперировали женщину, которая шесть лет буквально не могла есть, стремительно теряла вес, ситуация с каждым годом становилась все более критической. Последний год показался особенно тяжелым, женщина похудела на 10 килограммов, ведь рвала после приема любой еды.

Пациентку зовут Любовь Прокопенко, она из Черкасс. Все шесть лет она пыталась выяснить, что у нее за недуг: никакие обследования не давали результата – местные врачи не могли поставить диагноз. Более того, женщину направляли к психиатрам. Мол, она себе что-то надумала.

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Наконец, 3 года назад врачи выяснили, что у женщины – ахалазия пищевода. Это расстройство моторики пищевода, неспособность нижнего пищеводного сфинктера полностью расслабляться при глотании. Так что вся еда возвращается.

Хирурги, к которым обращалась женщина, отказывались оперировать, говорили – опасно.

Операция длилась всего час

Впрочем, к счастью, попав в Центр хирургии больницы Святого Пантелеймона во Львове, где врачи провели дополнительные обследования и подтвердили диагноз – ахалазия пищевода, в конце концов, решили оперировать женщину.

Львовские медики подтвердили ахалазию пищевода / Фото Первого медицинского объединения Львова

Операция длилась всего час, а уже на третий день после вмешательства пациентка уехала домой.

В то же время оперативное вмешательство, проведенное 31-летней Любовью Прокопенко, уникальное и ювелирно сложное.



Врачи провели уникальную и ювелирную операцию на пищеводе / Фото Первого медицинского объединения Львова

Почему возникает ахалазия пищевода Ее пищеводный сфинктер запирался и не разжимался – оставалось всего 4 мм – это критически узкое отверстие, через которое еда не может попасть в желудок.

Хирург Андрей Стасишин объяснил, что единственной причины появления такой аномалии нет. Ее могут вызвать нарушение работы нервных клеток пищевода, генетические факторы, осложнения других заболеваний.

Андрей Стасишин оперировал 31-летнюю Любовь / Фото Первого медицинского объединения Львова

Женщину уже выписали, она чувствует себя значительно лучше / Фото Первого медицинского объединения Львова

Оперировали женщину миниинвазивно: хирурги рассекли мышцы, зажавшие отверстие между пищеводом и желудком, и сформировали манжету, чтобы содержимое пищевода могло свободно проходить к желудку и не возвращалось.