У Львові врятували жінку, яка роками не могла їсти: яку хворобу у неї виявили

У Львові лікарі прооперували жінку, яка шість років буквально не могла їсти, стрімко втрачала вагу, ситуація з кожним роком ставала усе критичнішою. Останній рік видався особливо важким, жінка схудла на 10 кілограмів, адже блювала після прийому будь-якої їжі.

Пацієнтку звуть Любов Прокопенко, вона з Черкас. Усі шість років вона намагалась з'ясувати, що у неї за недуга: жодні обстеження не давали результату – місцеві лікарі не могли поставити діагноз. Ба більше, жінку скеровували до психіатрів. Мовляв, вона собі щось надумала.

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Врешті, 3 роки тому лікарі таки з'ясували, що у жінки – ахалазія стравоходу. Це розлад моторики стравоходу, неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися при ковтанні. Тож уся їжа повертається.

Хірурги, до яких зверталась жінка, відмовлялись оперувати, казали – небезпечно.

Операція тривала лише годину

Втім, на щастя, потрапивши до Центру хірургії лікарні Святого Пантелеймона у Львові, де лікарі провели додаткові обстеження та підтвердили діагноз – ахалазія стравоходу, зрештою вирішили оперувати жінку.

Львівські медики підтвердили ахалазію стравоходу / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Операція тривала лише годину, а вже на третій день після втручання пацієнтка поїхала додому.

Водночас оперативне втручання, яке провели 31-річній Любові Прокопенко, унікальне та ювелірно складне.



Лікарі провели унікальну та ювелірну операцію на стравоході / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Чому виникає ахалазія стравоходу Її стравохідний сфінктер замикався та не розтискався – залишалося усього 4 мм – це критично вузький отвір, через який їжа не може потрапити у шлунок.

Хірург Андрій Стасишин пояснив, що єдиної причини появи такої аномалії немає. Її можуть викликати порушення роботи нервових клітин стравоходу, генетичні чинники, ускладнення інших захворювань.

Андрій Стасишин оперував 31-річну Любов / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Наразі жінку уже виписали, вона почувається значно краще / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Оперували жінку мініінвазивно: хірурги розсікли м'язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався.