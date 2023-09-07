Об этом говорится в результатах комплексного исследования "Уровень вовлеченности детей и молодежи в двигательную и физическую активность и влияние спорта на физическое и ментальное здоровье".
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Его подготовил Государственный институт семейной и молодежной политики при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Всеукраинского центра физического здоровья населения Спорт для всех и благотворительного фонда Екатерины Белорусской.
Самые распространенные заболевания у детей
Так, наиболее распространенными болезнями среди детей 0 – 17 лет являются:
- снижение остроты зрения (47,85 человека на 1000 детей в 2017 г. и 45,67 человека на 1000 детей в 2021 г.);
- слуха (соответственно 39,45 и 36,13);
- нарушение речи (соответственно 18,62 и 13,98);
- нарушение осанки, сколиоз (соответственно 15,4 и 14,65).
Влияние войны на психическое состояние детей
Также после начала полномасштабной войны по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года физическое и психическое состояние здоровья детей несколько ухудшилось. Ранее факторами, ухудшающими здоровье детей и молодежи, были:
- нездоровое питание;
- малоподвижный образ жизни;
- компьютерная и интернет-зависимость;
- отсутствие желания и мотивации у детей;
- недостаточная развитость спортивной инфраструктуры;
- нехватка секций, кружков.
В то время как после начала вторжения России в Украину ухудшают здоровье детей:
- ограничен или вообще отсутствует доступ к спортивной инфраструктуре;
- разрушена спортивная инфраструктура;
- отсутствие безопасности; угроза обстрелов; постоянные воздушные тревоги;
- неконтролируемость выполнения упражнений и мысленное присутствие на уроках.
Остается высоким и показатель инвалидности среди детей. Если доля детей до 18 лет с инвалидностью в 2018 году составила 1,6% (от общего количества детей в возрасте до 18 лет), тогда как в 2021 году этот показатель вырос до 2,2%.