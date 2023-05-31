Что делать, если в горле застряла кость

Не пытайтесь самостоятельно достать кость из горла пинцетом или протолкнуть ее хлебом. Если ощущение кости в горле не проходит, обратитесь к специалисту.

Покалывание, дискомфорт, кашель и боль в горле после того, как вы поели на ужин запеченной семги, возможно, свидетельствует о том, что семга решила отомстить.

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В интернете можно найти много советов о том, что делать, если в горле застряла рыбная кость. Самый полезный из них – "не паникуйте". Остальные звучат несколько сомнительно, поэтому мы решили разобраться, что делать можно, а что опасно.

Что нельзя, когда в горле застряла кость

Есть хлеб или бананы. Это не поможет протолкнуть кость вместе с едой дальше по желудочно-кишечному тракту. Есть возможность, что наружная часть кости обломится, и тогда достать ее будет еще труднее.

Пытаться самостоятельно достать кость пальцами или пинцетом. Если у вас никогда не было такого опыта, то тренироваться на себе сейчас не самая лучшая стратегия. Можно случайно вонзить кость глубже или сломать ее.

Пить слишком много воды, растительного масла или уксус. Все равно это не поможет, а уксусом можно еще и повредить слизистую пищевода.

Что нужно делать, когда в горле застряла кость

Единственное правильное решение – обратиться к врачу. Для специалистов это рутинная манипуляция, которая не потребует много времени. А вот попытки самостоятельно извлечь кость из горла могут усложнить ситуацию.

Сначала врач осмотрит горло. В некоторых случаях понадобится ларингоскопия – осмотр с помощью специального зеркала или рентген области глотки.

Если кость оказалась в ротоглотке и хорошо просматривается, врач удалит ее с помощью специального пинцета или щипцов. Если же кость досталась гортанной части глотки, врач использует гортанное зеркало и специальные щипцы. Это не очень приятно, потому врач может предложить местную анестезию.

Когда все будет позади, боли и перения в горле могут сохраняться еще несколько дней. В это время лучше выбирать мягкую еду. Кроме того, врач может предложить полоскать горло антисептиками и принимать антибактериальные препараты.

А может, именно пройдет

Может быть. Иногда кость оставляет царапину на горле, но сама проходит дальше. В одном исследовании В 2017 году из 330 пациентов, которые пожаловались на чувство кости в горле, у 80 ничего не обнаружили. Если дыхание не затруднено, можно немного подождать – есть вероятность, что это просто царапина и скоро перестанет болеть.