Как защитить сердце во время жары: 5 важных советов

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала рекомендации для людей старше 50 лет, страдающих болезнями сердца или избыточным весом.

Американская кардиологическая ассоциация напомнила, что при высокой температуре организм пытается охладить себя, перераспределяя большее количество крови от внутренних органов к коже. Это может способствовать увеличению нагрузки на сердце.

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Если у вас есть сердечно-сосудистые болезни, вы старше 50 лет и у вас есть лишний вес, вам нужно принять специальные меры предосторожности, чтобы защитить свое сердце,

– рассказал Дональд Ллойд-Джонс, спикер Американской кардиологической ассоциации.

По его словам, многие лекарства, которые принимают "сердечники", могут усиливать влияние жары на организм и способствовать ухудшению самочувствия. Он подчеркнул, что, несмотря на это, их прием нельзя прерывать.

Как защитить сердце во время жары

Следите за часами. Лучше не оставаться на улице, когда солнце самое активное – между полуднем и 3 часами дня. Одевайтесь соответственно. Одежда должна быть легкой, светлой, из дышащей ткани (хлопка или современных отталкивающих пот материалов). К этому нужно добавить шляпу и солнцезащитные очки. На открытые участки кожи нужно нанести солнцезащитный крем из 15 fsp. Пейте. Нужно выпивать по два стакана воды перед выходом во двор или во время выполнения упражнений. Напитков, содержащих алкоголь или кофеин, следует избегать. Делайте перерывы. В тенистых местах можно остановиться на несколько минут, выпить воду, а затем продолжить свой путь. Следуйте инструкциям врача.

Признаки теплого истощения

головная боль,

сильная потливость,

холодная и влажная кожа, озноб,

головокружение, обморок,

слабый и быстрый пульс,

мышечные судороги,

учащенное дыхание,

тошнота рвота.

Если возникли такие симптомы, нужно найти прохладное место, прекратить упражнения и быстро охладиться с помощью прохладного душа или напитков. Ассоциация напоминает, что тепловое истощение может потребовать медицинской помощи.