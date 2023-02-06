Сделали важный шаг к созданию безопасных обезболивающих

Международная группа ученых взялась за сложную задачу — они хотят создать такое вещество, которое будет снимать боль так же хорошо, как опиоидные анальгетики, но будет безопасно для здоровья.

Недостатки опиоидов

Опиоидные анальгетики облегчают сильную боль. Это искусственно синтезированные препараты, сочетающиеся с опиоидными рецепторами в организме, – они регулируют восприятие боли.

Также на тему: Какое лекарство на самом деле поможет вылечить грипп и простуду

Пока не существует лекарства, которые бы лучше действовали. Но у них есть серьезные побочные эффекты, например, формирование зависимости и нарушения работы сердца (вплоть до остановки) и легких.

Поиск безопасных обезболивающих

Ученые давно ищут способ придумать аналог опиоидов. Сначала пытались создать выборочное лекарство, которое вызвало бы обезболивающий эффект, но глобально не вредило здоровью, это трудно сделать. Опиоидные рецепторы не могут избирательно снимать боли и при этом не влиять на другие органы.

Тогда исследователи решили подробно разобраться, как устроена опиоидная система человека. Они ищут такой белок, который бы присоединялся к рецепторам опиоидной системы в организме, снимал боль и при этом не вредил организму.

Пока это сделать не удалось – мы все еще ждем прорыва. Однако ученые придумали способ, как изучать белковые молекулы и их возможность сочетаться с опиоидными рецепторами. Это удалось сделать с помощью криогенной электроскопии – технология позволяет рассматривать молекулы при увеличении при очень низких температурах.