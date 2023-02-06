Зробили важливий крок до створення безпечних знеболювальних

Міжнародна група вчених взялася за складне завдання — вони хочуть створити таку речовину, яка зніматиме біль так само добре, як і опіоїдні анальгетики, але буде безпечно для здоров'я.

Недоліки опіоїдів

Опіоїдні анальгетики полегшують сильний біль. Це штучно синтезовані препарати, які поєднуються з опіоїдними рецепторами в організмі, – вони регулюють сприйняття болю.

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Поки не існують ліки, які б краще діяли. Але у них є серйозні побічні ефекти — наприклад, формування залежності та порушення роботи серця (аж до зупинки) та легень.

Пошук безпечних знеболювальних

Вчені давно шукають спосіб придумати аналог опіоїдів. Спочатку намагалися створити вибіркові ліки, які викликали б знеболюючий ефект, але глобально не шкодили здоров'ю, це важко зробити. Опіоїдні рецептори не можуть вибірково знімати біль і при цьому не впливати на інші органи.

Тоді дослідники вирішили детально розібратися, як влаштована опіоїдна система людини. Вони шукають такий білок, який приєднувався б до рецепторів опіоїдної системи в організмі, знімав біль і при цьому не шкодив організму.

Поки що це зробити не вдалося – ми все ще чекаємо на прорив. Проте вчені вигадали спосіб, як вивчати білкові молекули та їхню можливість поєднуватися з опіоїдними рецепторами. Це вдалося зробити за допомогою кріогенної електроскопії – технологія дозволяє розглядати молекули під збільшенням за дуже низьких температур.