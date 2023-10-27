5 важнейших вопросов о замене коленного сустава: объяснение ведущего ортопеда

Ежегодно в Украине выполняется более 7 тысяч операций эндопротезирования коленного сустава. Эта процедура восстанавливает подвижность ног и помогает избавиться от боли, поэтому значительно улучшает качество жизни пациентов.

Однако, когда возникает необходимость заменить коленный сустав имплантатом, как подготовиться к операции и восстановиться после нее, 24 Канала рассказал украинский хирург-ортопед Александр Галузинский. Врач ответил на самые популярные вопросы, касающиеся эндопротезирования коленного сустава.

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Как понять, что нужна замена сустава

Ставить себе диагнозы в поисках симптомов в Google – довольно плохая идея. Но, если ваше колено болит не только во время ходьбы, но и в режиме отдыха, есть большая вероятность, что коленный сустав нуждается в замене. Впрочем, верный диагноз может поставить только квалифицированный специалист.

Операция эндопротезирования никогда не будет назначена, если есть вариант решения проблемы более консервативным путем – с помощью физиотерапии или медицинских препаратов. То есть без операции. Но и бояться эндопротезирования не стоит, ведь в большинстве случаев это единственный способ избавиться от боли в колене и вернуть суставу функциональность.

Александр Галузинский “ По статистике, основная категория пациентов, нуждающихся в замене коленного сустава – пожилые люди в возрасте 70 – 80 лет. Основным показанием проведения эндопротезирования для них становится артроз (заболевание сустава с разрушением хряща и костной ткани). Не советую ждать до 70, если вы чувствуете боль в коленном суставе – посетите хотя бы семейного врача ”.

Какой имплантат лучше выбрать

Вопрос выбора имплантата должен стоять перед врачом, а не перед пациентом. Именно он должен выбрать тот вариант, который будет лучше всего функционировать. В некоторых случаях, например когда врач имеет дело с большим дефектом костной ткани в области сустава, пациенту нужен индивидуальный имплантат.

Александр Галузинский Интересно, что некоторые пациенты считают, что при эндопротезировании коленного сустава, хирург полностью удаляет колено. Это не так. Во время операции мы заменяем поверхность костей искусственными частями. А чтобы они не терлись, устанавливаем между ними аналог хряща, изготовленного из полимерного материала”.

В среднем современные имплантаты служат 15–20 лет. Если эндопротез износился, его заменяют новым. Эта процедура называется ревизионным эндопротезированием. Чтобы продлить срок службы эндопротеза, нужно соблюдать простые правила. Носить удобную обувь, не заниматься травматическими видами спорта и избегать больших нагрузок на коленные суставы.

Эндопротезирование и вес

В период подготовки к операции – он может длиться даже 2 года – врач действительно может посоветовать пациенту сбросить лишний вес, поскольку он может повысить риск осложнений. Также снижение веса может облегчить хирургам доступ к суставу во время операции. Да и вообще, снизить ее продолжительность. Еще один плюс: пациенты с близким к норме весом быстрее выздоравливают после операции, поскольку их мышцы и суставы менее нагружены. Лишний вес – это большее давление на сустав.

Готовясь к операции, пациенту нужно не только пройти обследование, но и привести в порядок свой организм. К примеру, бросить курить. У курильщиков дольше проходит процесс реабилитации, а также наблюдается раннее расшатывание имплантата.

Осложнения во время и после операции эндопротезирования

Об этом лучше скажет статистика. В США ежегодно выполняется около 600 тысяч операций по замене коленного сустава. Осложнения после эндопротезирования возникают у 1% пациентов. Как правило, это инфекционное воспаление. Относительно процесса процесса, который длится от одного до двух часов, здесь осложнения возникают очень редко.

Александр Галузинский “ Обычно мы используем спинальную анестезию. То есть в начале операции пациент засыпает глубоким сном и просыпается, когда уже все сделано. Вообще же способ обезболивания выбирает врач, знающий общее состояние пациента и объем работы, который следует сделать во время операции ”.

Упражнения после операции

Становиться на ноги и ходить с помощью ходунков можно уже на второй день после операции. А упражнения желательно начать делать на следующий день после эндопротезирования, буквально лежа в постели. Конечно, в первый день нагрузка на колено будет минимальной.

Как правило, процесс реабилитации начинается с обычного подъема ноги. Выглядит это так. Пациент сидит на кровати, тянет ступню на себя, а затем медленно приподнимает ногу под углом 30 градусов. На этой высоте ногу нужно зафиксировать на 5 секунд, затем опустить.

Еще одно полезное упражнение: пациент сидит на кровати выпрямив ноги вперед. Прооперированное колено накрывается левой ладонью, которая прижимается правой ладонью. После этого надо надавить на колено так, чтобы его задняя часть полностью касалась кровати. Держим ногу в таком положении несколько секунд и отпускаем.

На следующий день к этим упражнениям можно добавить еще одно. Лежа на кровати, поднимаем ногу вверх и двумя руками обнимаем ее ниже обратной стороны колена. Начинаем тянуть ногу к себе и одновременно сгибаем колено.

Эти упражнения нужно делать не только в первые дни после операции, но в течение всего времени реабилитации. Тогда выздоровление будет проходить быстро и качественно.