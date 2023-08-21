Происхождение коронавируса

Об этом заявил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар в интервью. По его словам, на самом деле природное происхождение становится все более вероятным. Однако и другие гипотезы по-прежнему рассматриваются.

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Вы не можете игнорировать географию, вы не можете игнорировать эпицентр,

– добавил ученый, имея в виду потенциальную утечку из лаборатории в Ухане.

Фаррар поддержал организацию новой миссии ВОЗ в Китай, но только если Пекин обнаружит "готовность поделиться всей информацией". Он "не уверен", что подобная новая миссия состоится.

Противодействие новым вспышкам

В то время как национальные системы здравоохранения продолжают ослаблять меры по противодействию коронавирусу, Джереми Фаррар считает, что должно быть сотрудничество между странами, чтобы обеспечить лучшую готовность.

"Не ждите кризиса, чтобы ввести лучшие меры – до времени [следующей пандемии], это будет слишком поздно. Эксперты не должны пренебрегать известными патогенами ради покоя", – сказал он.

ВОЗ имеет полностью разработанную "дорожную карту" исследований и разработок по лихорадке Эбола, Марбурга и клещевой крымско-конгоанской геморрагической лихорадки, но еще нужно работать над вирусом Зика, лихорадкой долины Рифт и патогеном X - инфекционным заболеванием, которое может вызвать новую пандем сейчас не проявился.