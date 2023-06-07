Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в колодцах и водоемах может быть заражена

7 июня 2023, 10:40
Читати новину українською

Источник:

Херсонская ГВА

Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут попасть в колодцы и открытые водоемы, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС, совершенного Россией.

Сейчас на местах работают специалисты из Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПЗ), которые собирают образцы воды из водоемов и колодцев для дальнейшего анализа.

Также на тему Как оказать помощь тонущему: Минздрав дал советы после подрыва Каховской ГЭС

Как действовать людям в зонах подтопления

Для снижения риска инфекционных заболеваний на поврежденных территориях следует соблюдать следующие правила:

  • Пейте только бутилированную или привезенную воду.
  • Используйте только проверенные источники воды для приготовления пищи и бытовых нужд. Реки или колодцы, расположенные во дворе, больше не считаются безопасными источниками воды. То же касается водопровода, предназначенного для технических целей.
  • Всегда кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, предназначенную для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не очищает воду от химического загрязнения!
  • Удерживайтесь от употребления продуктов, погруженных в воду (даже консервированных).
  • Предпочтите термическую обработку всех продуктов (варку, жарку, запекание).
  • Тщательно мойте руки с мылом.
  • Не надевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

В течение следующих 3 – 5 дней в Херсонской области и в подтопленных районах Запорожья, из-за стремительного снижения уровня воды, вероятно будет наблюдаться массовая гибель рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять ее (соление или вяление) категорически запрещено! Существует риск заболевания ботулизмом.


Как очистить загрязненную воду / Фото МОЗ

В регионах формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Если вы чувствуете боль в животе, позывы к рвоте, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не занимайтесь самолечением – немедленно обратитесь к врачу.

Автор: Олександр Бевза