Из-за подрыва Каховской ГЭС вода в колодцах и водоемах может быть заражена

Химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут попасть в колодцы и открытые водоемы, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС, совершенного Россией.

Сейчас на местах работают специалисты из Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПЗ), которые собирают образцы воды из водоемов и колодцев для дальнейшего анализа.

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Как действовать людям в зонах подтопления

Для снижения риска инфекционных заболеваний на поврежденных территориях следует соблюдать следующие правила:

Пейте только бутилированную или привезенную воду.

Используйте только проверенные источники воды для приготовления пищи и бытовых нужд. Реки или колодцы, расположенные во дворе, больше не считаются безопасными источниками воды. То же касается водопровода, предназначенного для технических целей.

Всегда кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, предназначенную для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не очищает воду от химического загрязнения!

Удерживайтесь от употребления продуктов, погруженных в воду (даже консервированных).

Предпочтите термическую обработку всех продуктов (варку, жарку, запекание).

Тщательно мойте руки с мылом.

Не надевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

В течение следующих 3 – 5 дней в Херсонской области и в подтопленных районах Запорожья, из-за стремительного снижения уровня воды, вероятно будет наблюдаться массовая гибель рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять ее (соление или вяление) категорически запрещено! Существует риск заболевания ботулизмом.



Как очистить загрязненную воду / Фото МОЗ

В регионах формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Если вы чувствуете боль в животе, позывы к рвоте, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не занимайтесь самолечением – немедленно обратитесь к врачу.