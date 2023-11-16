Нашли простой способ вылечить импотенцию

Метаанализ научных исследований продемонстрировал, что аэробные упражнения для лечения эректильной дисфункции столь же эффективны, как и применение лекарства, включая препарат силденафил, более известный как "Виагра".

Физические упражнения помогут вылечить импотенцию

Участники исследования в среднем проводили разнообразные аэробные тренировки от 30 до 60 минут, 3 – 5 раз в неделю в течение 6 месяцев.

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Преимущества физических тренировок перед медикаментозным лечением эректильной дисфункции включают их относительную доступность и безопасность, поскольку упражнения не сопровождаются побочными эффектами, характерными для многих препаратов.

Эректильная дисфункция часто связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому качество половой жизни у мужчин можно улучшить теми же способами, которые способствуют здоровью сердца и сосудов, – физическими упражнениями.

Что нужно знать об импотенции

Эректильная дисфункция или импотенция – состояние, при котором человек испытывает трудности с достижением эрекции, достаточной для полового акта. Эпизодические проявления подобных проблем могут встречаться у всех и обычно не вызывают беспокойства. Однако, если отсутствие эрекции становится постоянным, важно обратиться к врачу.

Импотенция может возникнуть по разным причинам:

Физиологические причины:

Диабет.

Ожирение.

Проблемы с сердцем.

Высокое давление или холестерин.

Курение.

Психологические причины:

Стресс.

Депрессия.

Прочие психические состояния.

В группе риска мужчина: