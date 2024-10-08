Нашли новый вред умеренного употребления алкоголя

Даже умеренное употребление алкоголя может представлять серьезную угрозу для здоровья, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой даже среди молодежи и физически здоровых людей.

Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten, ссылаясь на данные исследования, проведенного Мюнхенской университетской клиникой (LMU Klinikum). Результаты исследования были опубликованы в научном издании European Heart Journal.

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Новое исследование употребления алкоголя

Исследование включало мониторинг сердечного ритма у молодых людей в течение 48 часов с использованием электрокардиограммы (ЭКГ). Анализ проводился до, во время и после употребления алкоголя.

В этом исследовании приняли участие более 200 молодых мужчин и женщин, которые регулярно употребляют алкоголь в социальных условиях. Было замечено, что уровень алкоголя в крови достигал 2,5 промилле в пиковые моменты.

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Алкоголь нарушает сердечный ритм

По словам Морица Синнера, члена исследовательской группы LMU, более 5% здоровых участников испытали клинически значимых сердечных аритмий, особенно в фазу восстановления после употребления алкоголя. Это исследование подчеркивает вредное влияние алкоголя на сердечную функцию.

Исследователи пришли к выводу о значительном влиянии алкоголя на сердечную деятельность и подчеркивают необходимость дальнейших исследований долгосрочных негативных последствий алкоголизма для сердечного здоровья.

Отдельное исследование Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) также подтверждает, что даже минимальное регулярное употребление алкоголя может вызвать фибрилляцию предсердий у здоровых людей, что усиливает данные о риске для кардиологического здоровья.