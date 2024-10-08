Знайшли нову шкоду помірного вживання алкоголю

Навіть помірне вживання алкоголю може становити серйозну загрозу для здоров'я, включаючи проблеми з серцево-судинною системою навіть серед молоді та фізично здорових людей.

Про це повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten, посилаючись на дані дослідження, проведеного Мюнхенською університетською клінікою (LMU Klinikum). Результати дослідження були опубліковані в науковому виданні European Heart Journal.

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Нове дослідження вживання алкоголю

Дослідження включало моніторинг серцевого ритму у молодих людей протягом 48 годин з використанням електрокардіограми (ЕКГ). Аналіз проводився до, під час та після вживання алкоголю.

У цьому дослідженні взяли участь понад 200 молодих чоловіків та жінок, які регулярно вживають алкоголь у соціальних умовах. Було помічено, що рівень алкоголю в крові досягав 2,5 проміле в пікові моменти.

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Алкоголь порушує серцевий ритм

За словами Морица Сіннера, члена дослідницької групи LMU, понад 5% здорових учасників зазнали клінічно значущих серцевих аритмій, особливо у фазу відновлення після вживання алкоголю. Це дослідження підкреслює шкідливий вплив алкоголю на серцеву функцію.

Дослідники дійшли висновку про значний вплив алкоголю на серцеву діяльність та підкреслюють необхідність подальших досліджень довгострокових негативних наслідків алкоголізму для серцевого здоров'я.

Окреме дослідження Університетської клініки Гамбург-Еппендорф (UKE) також підтверджує, що навіть мінімальне регулярне вживання алкоголю може викликати фібриляцію передсердь у здорових людей, що підсилює дані про ризик для кардіологічного здоров'я.