Нашли препарат для профилактики диабета: как он действует

Согласно исследованию, сахарный диабет 1 типа можно предотвратить, подавляя ген, связанный с началом заболевания. Препарат, основанный на таком же механизме, уже был одобрен для лечения другой аутоиммунной болезни.

Заболеваемость диабетом 1 типа в Финляндии выше, чем в любой другой стране. Хотя идентифицированы сотни генов, лежащих в основе заболевания, механизмы действия большинства из них остаются неясными.

Также на тему: Можно ли людям с диабетом пить алкоголь: новое исследование

Другими словами, можно определить лиц с высоким риском развития заболевания, но до сих пор не найдено эффективных средств предотвращения прогрессирования заболевания без риска значительных побочных эффектов.

Гены, вызывающие диабет

Под руководством профессора Тимо Отонкоски исследователи из Университета Хельсинки исследовали механизмы действия генов риска, связанных с диабетом 1 типа, с целью поиска новых методов профилактики заболевания.

Мы сосредоточились на гене, известном как TYK2, поскольку известно, что его мутации защищают от диабета 1 типа,

– рассказал Отонкоски.

Исследователи доказали, что угнетение гена TYK2 может уменьшить разрушение бета-клеток поджелудочной железы, приводящее к диабету 1 типа. Бета клетки поджелудочной железы вырабатывают жизненно важный для организма инсулин, который пациенты с сахарным диабетом должны вводить инъекциями.

Лекарство уже существует

Препарат, подавляющий ген TYK2, уже одобрен в Соединенных Штатах для лечения псориаза. Ученые планируют его тщательно исследовать на моделях животных. Если результаты будут положительными, начнутся клинические испытания.