Знайшли препарат для профілактики діабету: як він діє

Згідно з дослідженням, цукровому діабету 1 типу можна запобігти, пригнічуючи ген, пов’язаний з початком захворювання. Препарат, заснований на такому ж механізмі, вже був схвалений для лікування іншої аутоімунної хвороби.

Захворюваність на діабет 1 типу у Фінляндії вища, ніж у будь-якій іншій країні. Хоча ідентифіковано сотні генів, що лежать в основі захворювання, механізми дії більшості з них залишаються неясними.

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Іншими словами, можна визначити осіб із високим ризиком розвитку захворювання, але досі не знайдено ефективних засобів запобігання прогресуванню захворювання без ризику значних побічних ефектів.

Гени, які викликають діабет

Під керівництвом професора Тімо Отонкоскі дослідники з Університету Гельсінкі досліджували механізми дії генів ризику, пов’язаних із діабетом 1 типу, з метою пошуку нових методів профілактики захворювання.

Ми зосередилися на гені, відомому як TYK2, оскільки відомо, що його мутації захищають від діабету 1 типу,

– розповів Отонкоскі.

Дослідники довели, що пригнічення гена TYK2 може зменшити руйнування бета-клітин підшлункової залози, яке призводить діабету 1 типу. Бета-клітини підшлункової залози виробляють життєво важливий для організму інсулін, який пацієнти з цукровим діабетом мають вводити ін'єкціями.

Ліки вже існують

Препарат, який пригнічує ген TYK2 вже схвалений у Сполучених Штатах для лікування псоріазу. Науковці планують його ретельно дослідити на моделях тварин. Якщо результати будуть позитивними, розпочнуться клінічні випробування.