В Минздраве предупредили об угрозе вспышек гепатитов и холеры из-за отключения воды

Российские атаки на украинскую энергосистему могут привести к остановке водоснабжения на длительный срок, что, в свою очередь, может способствовать передаче водным путем таких инфекционных болезней, как гепатиты, холера и ботулизм.

Об этом предупредил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, сейчас ситуация не менее критическая, чем тогда, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС.

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Почему растут риски

Министр объяснил риски тем, что из-за отключения энергопитания часто останавливается водоснабжение.

"Остановка водоснабжения на длительный срок, а затем запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место", – сказал Ляшко.

В контексте проблем с электроэнергией и водой в летний сезон украинцам угрожают те инфекционные болезни, которые связаны с несоблюдением норм гигиены. Это и гепатиты, и холера, и ботулизм, который возникает при нарушении норм хранения и приводит к пищевым отравлениям.

Какая ситуация сейчас

Глава Минздрава сообщил, что сейчас центры контроля профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, они делают все необходимые действия, чтобы предотвращать распространение инфекции.

Ляшко отметил, что случаев холеры не зафиксировано, но обнаружены гастроэнтероколиты неустановленной этиологии. При этом он напомнил, что в 2023 году уже фиксировали вспышки гепатита А, который связан с водой.

Кроме этого, как отметил Ляшко, также есть рост количества случаев заболевания коклюшем.