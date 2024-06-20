У МОЗ попередили про загрозу спалахів гепатитів і холери через відключення води

Російські атаки на українську енергосистему можуть призвести до зупинки водопостачання на тривалий термін, що, своєю чергою, може сприяти передачі водним шляхом таких інфекційних хвороб, як гепатити, холера та ботулізм.

Про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, наразі ситуація не менш критична, ніж тоді, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС.

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Чому зростають ризики

Міністр пояснив ризики тим, що через відключення енергоживлення часто зупиняється водопостачання.

"Зупинка водопостачання на тривалий термін, а потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце", – сказав Ляшко.

У контексті проблем з електроенергією та водою в літній сезон українцям загрожують ті інфекційні хвороби, які пов'язані з недотриманням норм гігієни. Це і гепатити, і холера, і ботулізм, який виникає при порушенні норм зберігання та призводить до харчових отруєнь.

Яка ситуація наразі

Очільник МОЗ повідомив, що зараз центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, вони роблять усі необхідні дії, аби запобігати поширенню інфекції.

Ляшко наголосив, що випадків холери не зафіксовано, але виявлені гастроентероколіти невстановленої етіології. При цьому він нагадав, що у 2023 році вже фіксували спалахи гепатиту А, який пов'язаний з водою.

Окрім цього, як наголосив Ляшко, також є зростання кількості випадків захворювання на кашлюк.