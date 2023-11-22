Есть ли вспышка скарлатины в Украине

В сети распространяют информацию, что в семи областях Украины объявили карантин из-за распространения скарлатины. Но они неправдивы.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание, что передается воздушно-капельным путем и проявляется поражением миндалин ротоглотки, характерной сыпью.

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Заболевание начинается с ангины, язык сначала "белеет" и примерно на 4-й день заболевания он становится алым, на коже появляются мелкие ярко-розовые или красные пятнышки, которые могут чесаться. При этом подбородок и кожа над верхней губой остаются бледными. Скарлатиной чаще всего болеют дети в возрасте 1 – 9 лет. От скарлатины нет прививки, а у переболевшего человека, как правило, возникает стойкий, пожизненный иммунитет к этой болезни.

Зафиксированы случаи скарлатины

По состоянию на 21 ноября в Украине ни в одной области не вводили карантин из-за скарлатины. 16 ноября в Киевском центре контроля и профилактики болезней отметили, что за последнюю неделю октября в Дарницком районе зафиксировали два не связанных между собой случая заболевания скарлатиной. Заболевшие дети лечатся дома, а их классы переведены на дистанционное обучение.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что распространение заболевания не чрезвычайная ситуация, скарлатина – сезонная болезнь, поэтому заражение в Украине регистрируют ежегодно. Всего за 10 месяцев 2023 года в столице зарегистрировали 375 случаев скарлатины, из них больше всего – среди дошкольников и учащихся. Впрочем, такое количество не указывает на вспышку скарлатины. Ведь в 2019 году в столице зафиксировали 1996 случаев скарлатины, а в 2020 году – 656 случаев.

Также об отсутствии вспышки скарлатины заявили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней Как отметили в центре, в области есть единичные случаи на уровне доковидных лет. За последние 10 месяцев 2023 года в Ровенской области зарегистрировали 802 случая скарлатины.

Фейки о распространении скарлатины в Украине

Фейк могли распространить через сообщение в фейсбуке Рокитновского поселкового совета, в котором указали, что в общине произошла вспышка скарлатины. Случаи заболевания у детей этой инфекцией зафиксировали в трех учебных заведениях общины. На следующий день в областном центре контроля и профилактики болезней опровергли эту информацию, а поселковый совет заменил слово "вспышка" сменили на "повышение уровня заболеваемости".

В течение 16-22 октября в Полтавской области также фиксировали увеличение количества больных скарлатиной: 14 случаев заболевания, по сравнению с 6 за предыдущую неделю. Также с 25 октября по 1 ноября в Полтаве. зафиксировали 11 случаев инфекции. Однако о новых случаях заболевания скарлатиной в области на момент написания статьи не сообщалось. По словам эпидемиолога областного центра контроля и профилактики болезней Андрея Байбарза, за 2019 год в области зарегистрировали 515 случаев. В других регионах тоже не заявляли о вспышке скарлатины.

Чтобы сообщение о карантине выглядело более убедительно, фейкометы использовали логотип программы "ТСН", но на подделку указывают сразу несколько элементов. Во-первых, оформление текстовой плашки и шрифт под заголовком в ролике, распространившимся в сети, отличаются от оригинального. Во-вторых, Поиск за скриншотами из видео показал, что кадры на самом деле вырезали из сюжетов о введение карантина в Украине из-за вспышки гриппа и острых респираторных инфекций в 2018 году и из-за стремительной распространение SARS-CoV-2 в Мелитополе в 2021 году.

К тому же мы проверили видео в инструменте "AI Speech Classifier", который определяет, сгенерировали ли данную запись на сайте "ElevenLabs". Программа имитирует разные человеческие голоса, используя искусственный интеллект. По результатам проверки мы установили, что аудио в видео могли создать благодаря этой программе.



Скриншот проверки аудиодорожек видео в "AI Speech Classifier"

В течение конца лета — осени 2023 года российские медиа особенно активно начали продвигать. Информацию о якобы распространение эпидемий да несостоятельность украинской медицины противостоять им. Пропагандисты распространяют этот нарратив, чтобы спровоцировать панику и недоверие к власти в украинском обществе, дискредитировать Министерство здравоохранения Украины. Распространение таких тезисов во время войны отвлекает граждан от событий на фронте и помощи Силам обороны, расшатывает ситуацию внутри страны.