Чи є спалах скарлатини в Україні

У мережі поширюють інформацію, нібито у семи областях України оголосили карантин через поширення скарлатини. Але вони неправдиві.

Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-краплинним шляхом та проявляється ураженням мигдаликів ротоглотки, характерним висипом.

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Захворювання починається з ангіни, язик спершу "біліє" і приблизно на 4-й день захворювання він стає яскраво-червоним, на шкірі зʼявляються дрібні яскраво-рожеві або червоні цятки, які можуть свербіти. При цьому підборіддя і шкіра над верхньою губою залишаються блідими. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1 – 9 років. Від скарлатини немає щеплення, а в перехворілої людини, як правило, виникає стійкий, довічний імунітет до цієї хвороби.

Зафіксовані випадки скарлатини

Станом на 21 листопада в Україні у жодній області не запроваджували карантин через скарлатину. 16 листопада у Київському центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що за останній тиждень жовтня в Дарницькому районі зафіксували два не повʼязані між собою випадки захворювання на скарлатину. Діти, які захворіли, лікуються вдома, а їхні класи переведені на дистанційне навчання.

У Міністерстві охорони здоров`я України повідомили, що поширення захворювання не є надзвичайною ситуацією, скарлатина – сезонна хвороба, тож зараження в Україні реєструють щороку. Загалом за 10 місяців 2023 року у столиці зареєстрували 375 випадків скарлатини, з них найбільше – серед дошкільнят та учнів. Утім, така кількість не вказує на спалах скарлатини. Адже 2019 році у столиці зафіксували 1996 випадків скарлатини, а у 2020 році – 656 випадків.

Також про відсутність спалаху скарлатини заявили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як зазначили в центрі, в області є поодинокі випадки, на рівні доковідних років. За останні 10 місяців 2023 року на Рівненщині зареєстрували 802 випадки скарлатини.

Фейки про поширення скарлатини в Україні

Фейк могли поширити через повідомлення у фейсбуці Рокитнівської селищної ради (Рівненщина), у якому вказали, що у громаді стався спалах скарлатини. Випадки захворювання у дітей на цю інфекцію зафіксували у трьох навчальних закладах громади. Наступного дня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб спростували цю інформацію, а селищна рада замінила слово "спалах" змінили на "підвищення рівня захворюваності".

Протягом 16 – 22 жовтня у Полтавській області також фіксували збільшення кількості хворих на скарлатину: 14 випадків захворювання, порівняно з 6 за попередній тиждень. Також із 25 жовтня по 1 листопада у Полтаві зафіксували 11 випадків інфекції. Однак про нові випадки захворювання на скарлатину в області на момент написання статті не повідомляли. За словами епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрія Байбарза, протягом 2019 року в області зареєстрували 515 випадків. В інших регіонах теж не заявляли про спалах скарлатини.

Щоб повідомлення про карантин виглядало переконливіше, фейкомети використали логотип програми "ТСН", але на підробку вказують одразу кілька елементів. По-перше, оформлення текстової плашки та шрифт під заголовком у ролику, яке поширили у мережі, відрізняються від оригінального. По-друге, пошук за скриншотами з відео показав, що кадри насправді вирізали з сюжетів про запровадження карантину в Україні через спалах грипу та гострих респіраторних інфекцій у 2018 році та через стрімке поширення SARS-CoV-2 у Мелітополі у 2021 році.

До того ж ми перевірили відео в інструменті "AI Speech Classifier", який визначає, чи згенерували даний запис на сайті "ElevenLabs". Програма імітує різні людські голоси, використовуючи штучний інтелект. За результатами перевірки ми встановили, що аудіо у відео могли створити завдяки цій програмі.



Скриншот перевірки аудіодоріжок відео у "AI Speech Classifier"

Впродовж кінця літа — осені 2023 року російські медіа особливо активно почали просувати інформацію про нібито поширення епідемій та неспроможність української медицини протистояти їм. Пропагандисти поширюють цей наратив, щоб спровокувати паніку та недовіру до влади в українському суспільстві, дискредитувати Міністерство охорони здоров`я України. Поширення таких тез під час війни відвертає увагу громадян від подій на фронті та допомоги Силам оборони, розхитує ситуацію всередині країни.

Авторка: Анастасія Бродовська