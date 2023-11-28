Новая вспышка пневмонии в Китае: власть дала разъяснение

В ноябре больницы Китая сталкивались с заметным ростом случаев респираторных заболеваний. Учитывая тот факт, что вирус COVID-19 начал свое распространение похожим способом, Всемирная организация здравоохранения открыто требовала от китайских властей детального обзора ситуации. В ответ китайские органы заверили, что нет повода для тревоги.

Ответ китайских властей на запрос ВОЗ

По словам Министерства здравоохранения КНР, никаких новых инфекций в стране не было обнаружено. А в повышенной заболеваемости граждан Китая, по словам ведомства, виновны грипп, риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ, HRSV) и микоплазма пневмонии. Другими словами, классический набор осенне-зимних простуд.

Также на тему Врачи назвали симптомы доминирующего в настоящее время в мире штамма COVID-19

Что побороть всплеск заболеваемости Минздрава Китая обратилось в местные власти с предложением открыть дополнительные временные больницы и сосредоточиться на вакцинации граждан от сезонных инфекций. Это решение получило поддержку Всемирной организации здравоохранения.

Согласно официальной статистике, не было зарегистрировано случаев переполнения больниц или отказа от принятия пациентов, эти сообщения власти называют неподтвержденными слухами. Но сильный прирост погрузки на систему здравоохранения китайские чиновники признали.

Почему произошла вспышка

Истинные причины всплеска заболеваемости пока назвать сложно, есть только подозрения. Китайские медики считают, что во всем виной отмена коронавирусных ограничений. Дело в том, что зима 2023 – первый за долгое время сезон инфекций, который страна проводит не в локдаунах.

Поэтому снизилась и распространяемость гриппа с другими респираторными заболеваниями, ведь они передаются прежним путем. А как только ограничительные меры ослабили, первый сезон холодов оказался плодородной почвой для старой, доброй простуды всех сортов и видов.

Почему ВОЗ сделала публичный запрос

Всемирная организация здравоохранения внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в мире и регулярно запрашивает подробные данные во всех подозрительных случаях. Однако публично это делается крайне редко, обычно процедура носит рутинный характер и происходит внутренними каналами: ВОЗ напрямую обращается в Министерство здравоохранения интересующей страны.

Можно предположить, что в этот раз организация действовала по-другому, потому что все прошлые пандемии респираторных заболеваний начинались подобным образом. И так Китай – это страна, с которой началась и скрывалась прошлая пандемия. Вероятно, потому ВОЗ решила действовать на опережение.