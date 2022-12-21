В Китае критическая ситуация с коронавирусом: крематории не справляются с наплывом тел

После того как чуть менее двух недель назад в Китае отменили печально политику нулевой терпимости COVID-19, стало совершенно очевидно, что вирус продолжает распространяться по стране.

Ослабление ограничений в Китае

Первоначально политика нулевой терпимости к COVID-19 была успешной. Но со временем суровый карантин в Китае обрушился на его экономику, вызвал протесты граждан и, видимо, нанес больше вреда, чем пользы здоровью населения. В этом месяце правительство с опозданием стало смягчать ограничения.

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Этому больше всего способствовали протесты, которые начались 14 ноября. Тогда жители Гуанчжоу пренебрегли карантином и вышли на улицы, разрушив удерживавшие их дома барьеры. После того, как 24 ноября во время пожара в многоэтажном жилом доме в Урумче погибли 10 человек, которые закрыли дома из-за карантина, в городах по всему вспыхнули массовые протесты.

Протестующие потребовали ослабить ограничения и прекратить массовое тестирование, а некоторые даже призвали правителя Си Цзиньпина уйти в отставку. Сейчас власти поспешно отменяют ограничения, несмотря на продолжающийся всплеск заражений.

Прекращение политики нулевой терпимости COVID-19 несет много рисков, поскольку Китай все еще плохо готов к жизни с вирусом. Там только 66% людей старше 80 лет полностью вакцинированы, и только 40% получили ревакцинацию, что делает их уязвимыми к новой волне инфекций.

Вспышка коронавируса в Китае

Это все привело к тяжелым последствиям. Многие больницы сообщают, что не справляются с количеством больных, а полки аптек опустели. В Чунцине - 30-миллионном городе, где на этой неделе власти призвали людей с "легкими" симптомами COVID выйти на работу, крематорий сообщил, что у них закончилось место для хранения тел.



Крематорий в Китае / Фото Sky News

В южном мегаполисе Гуанчжоу в одном из крематориев района Цзенчен сообщили, что кремируют более 30 тел в день. Другой крематорий в городе также заявил, что не справляется с погрузкой.

Это в три-четыре раза больше, чем в предыдущие годы, мы кремируем более 40 тел в день, тогда как раньше это было всего десяток или около того,

– сообщил сотрудник.

А в столице Пекине местные власти 20 декабря сообщили лишь о пяти смертях от COVID-19 – по сравнению с двумя случаями предыдущего дня. Возле городского крематория репортеры увидели больше дюжины автомобилей, ожидавших въезда, большинство из них – катафалки или похоронные кареты.



Очереди из катафалков в Китае / Фото Sky News

Задержки при въезде в крематорий были очевидны: водитель в передней части очереди рассказал, что он уже ждет несколько часов.

Прекращение обязательного тестирования осложнило отслеживание всплеска COVID-19 в Китае, власти на прошлой неделе признали, что сейчас невозможно подсчитать количество заболевших в стране.