В Крыму фиксируют вспышку холеры: оккупанты пытаются скрыть эпидемию

В оккупированном Крыму зафиксирована вспышка заболевания холерой. При этом оккупационная администрация пытается скрыть факт стремительного распространения болезни.

Вспышки холеры, в частности, зафиксированы в Симферополе, Джанкое и Феодосии.

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В Крыму в Симферополе, Джанкое и Феодосии зафиксирована вспышка заболевания холерой, которую оккупационная администрация пытается скрыть,

– говорится в сообщении.

При этом ранее в сети сообщали о закрытии пляжей в Феодосии из-за прорыва коллектора и слияния нечистот в море, что могло привести к вспышке болезни.

Власти пытаются скрыть вспышки

Также ряд СМИ писали, что с середины июня в Крыму продолжается эпидемия холеры, которую оккупационные власти скрывают.

В Росздравнадзор поступило коллективное письмо-жалоба от медиков одной из симферопольских больниц, которые требуют проверить и предоставить документы об отсутствии обеспечения препаратами и средствами индивидуальной защиты для персонала больниц во время "эпидемического распространения холеры, начиная с июня 2024-го по настоящее время".