Уже не первый случай: в Киеве и области зарегистрировали вспышку гепатита А
В Киеве и области зарегистрировали 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Заболевание обнаружили у сотрудников одного из заведений торговли и членов их семей.
Больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят лечение амбулаторно.
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Гепатит на Киевщине
ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания,
– говорится в сообщении.
Сейчас начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры для недопущения распространения заболевания.
Пути инфицирования гепатитом А
- фекально-оральный:
- употребление загрязненной воды или пищи, что могут содержать фекалии инфицированных людей;
- несоблюдение правил личной гигиены;
- в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи;
- некоторые виды сексуальных отношений.
Наиболее распространенные симптомы
- выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
- повышение температуры тела;
- потеря аппетита;
- диарея;
- рвота;
- неприятные ощущения в животе;
- тяжесть в правом подреберье;
- потемнение мочи;
- желтуха (пожелтение склер и кожи) – бывает у 70% взрослых людей.
В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако существуют две зарегистрированные инактивированные (неживые) вакцины от гепатита А. Они разрешены к использованию у детей в возрасте от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, которая защищает от двух штаммов вируса гепатита: А и В.