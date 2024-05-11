Вже не перший випадок: у Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А

У Києві та області зареєстрували 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А. Захворювання виявили у співробітників одного з закладів торгівлі та членів їх родин.

Хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять лікування амбулаторно.

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Гепатит на Київщині

ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання,

– йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Вірусний гепатит А – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Шляхи інфікування гепатитом А

фекально-оральний:

вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

недотримання правил особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

деякі види сексуальних стосунків.

Найбільш розповсюджені симптоми

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, проте існують дві зареєстровані інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А. Вони дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них – комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.