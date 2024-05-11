Вже не перший випадок: у Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А

11 травня 2024, 18:12
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Джерело:

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

У Києві та області зареєстрували 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А. Захворювання виявили у співробітників одного з закладів торгівлі та членів їх родин.

Хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять лікування амбулаторно.

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Гепатит на Київщині

ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання,
– йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Вірусний гепатит А – захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Шляхи інфікування гепатитом А

  • фекально-оральний:
  • вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
  • недотримання правил особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • деякі види сексуальних стосунків.

Найбільш розповсюджені симптоми

  • виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
  • підвищення температури тіла;
  • втрата апетиту;
  • діарея;
  • блювота;
  • неприємні відчуття в животі;
  • важкість у правому підребер’ї;
  • потемніння сечі;
  • жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, проте існують дві зареєстровані інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А. Вони дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них – комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.

Автор: Поліна Буянова