Всего 6 месяцев занятий: назвали способ, который поможет восстановить мозг

На структурном уровне человеческий мозг претерпевает ряд изменений по мере старения. Но ученые убеждают, что не все безнадежно. Есть простой действенный способ, который способствует восстановлению мозга.

Брэд Саттон профессор биоинженерии из Инженерного колледжа Грейнджера Университета Иллинойса и эксперт по нейронаукам объяснил это явление. По его словам, с возрастом ткань мозга заменяется на заполненные жидкостью участки.

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Поэтому, это дает право предположить, что избежать когнитивных нарушений в старости возможно.

В несмотря на то, что некоторые аспекты старения неизбежны, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы оптимизировать здоровье мозга.

Профессор Саттон вместе с командой взялся подробнее изучить, как физическая активность может влиять на структуру нашего мозга. И были поражены результатами.

"Мы увидели, что пожилые люди во время регулярных аэробных упражнений восстанавливали мозговую ткань всего за 6 месяцев", – сказал Саттон.

Более того, этот эффект подтвердило и МРТ.

Полгода для восстановления мозга

Иначе говоря, всего полгода регулярной аэробной активности могут восстановить мозг и минимизировать последствия старения для мозга.

Впрочем, ученые объясняют, что с возрастом нашему телу становится все труднее справляться с такой нагрузкой. Из полезного ученые также обнаружили, что подобных эффектов восстановления мозговой ткани можно ожидать и от занятий по йоге.

Перспектива открытия

Йога откроет возможности для большего количества пожилых людей. Ведь это менее изнурительный способ физической активности, чем бег, к примеру. При этом она способствует контролю дыхания и лучшей координации.

Испытания все еще продолжается, но ученые выразили надежду, что тот эффект, который они обнаружили от регулярных аэробных упражнений, подтвердится и в случае йоги.

А комплексно эти результаты помогут людям избежать нейродегенерации в пожилом возрасте.