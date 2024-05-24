Все об АСИТ: что нужно знать о единственном действенном способе лечения аллергии

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) –это вид лечения аллергии, который помогает организму привыкнуть к аллергенам и тем самым облегчить или полностью побороть ее симптомы.

Эффективность АСИТ

Аллерген-специфическая иммунотерапия – единственный метод лечения аллергии, влияющий на все звенья процесса. АСИТ позволяет значительно уменьшить клинические проявления заболевания, а значит, снизить дозу противоаллергических препаратов или вообще от них отказаться.

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Также АСИТ препятствует переходу легких форм аллергии в более тяжелые, такие как анафилактический шок, отек Квинке, астма. И предотвращает расширение спектра сенсибилизации, то есть не дает возникать гиперчувствительности к другим видам аллергенов.

Безусловно, как и у любого другого метода лечения, АСИТ имеет противопоказания, в том числе абсолютные. К ним относятся: возраст до 2 лет, беременность, плохо контролируемая или неконтролируемая бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания в активной форме, СПИД и злокачественные новообразования.

Когда АСИТ не помогает

Это может быть связано либо с неправильно поставленным диагнозом, с ошибками в проведении самой АСИТ, или с неготовностью пациента выполнять рекомендации врача. В остальном АСИТ – высокоэффективная терапия, которая позволяет на 40% улучшить состояние человека уже в течение первого года лечения.

Кроме того, АСИТ подходит не для всех видов аллергий. Как правило, для нее подбирают аллергены, с которыми сложно или невозможно перестать контактировать, такие как пыльца, клещи домашней пыли, споры грибов, укусы насекомых и тому подобное. А вот для коррекции состояния при аллергии на пищевые продукты или на металл, например, АСИТ не используют.

Когда лучше начинать АСИТ

АСИТ может быть предсезонной, сезонной и круглогодичной. А по типу – подкожной, то есть инъекционной, и сублингвальной, то есть в формате капель или таблеток. Если мы говорим об аллергии на пыльцу, то лечение лучше начинать за три месяца до начала опыления. И особенно это касается сублингвальных вариантов АСИТ.

Если есть аллергия на пыльцу березы, то стартовать стоит в январе – феврале. Если аллергия на луговые травы – в марте-апреле. Если на сорняки - в апреле-мае. А вот для бытовых аллергенов, которые к сезону почти не привязаны, можно проводить АСИТ круглый год. Соответственно, и стартовать можно в любое время, если человек не имеет противопоказаний.

Насколько безопасна АСИТ

АСИТ имеет побочные реакции, местные и системные, о которых человеку обязательно сообщает врач до начала лечения. К местным относятся покраснение и зуд в месте укола или зуд, жжение и отек слизистой ротовой полости. Обычно они проходят самостоятельно в течение суток, но если вдруг нет, врач меняет схему введения и назначает антигистаминные препараты.