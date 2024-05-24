Все про АСІТ: що треба знати про єдиний дієвий спосіб лікування алергії

Алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ) – це вид лікування алергії, який допомагає організму звикнути до алергенів і тим самим полегшити або повністю побороти її симптоми.

Ефективність АСІТ

Алерген-специфічна імунотерапія – єдиний метод лікування алергії, що впливає на всі ланки процесу. АСІТ дозволяє значно зменшити клінічні прояви захворювання, а отже, знизити дозу протиалергічних препаратів або взагалі від них відмовитись.

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Також АСІТ перешкоджає переходу легких форм алергії у важчі, такі як анафілактичний шок, набряк Квінке, астма. І запобігає розширенню спектра сенсибілізації, тобто не дає виникати гіперчутливості до інших видів алергенів.

Безумовно, як і в будь-якого іншого методу лікування, АСІТ має протипоказання, в тому числі абсолютні. До них належать: вік до 2 років, вагітність, погано контрольована або неконтрольована бронхіальна астма, аутоімунні захворювання в активній формі, СНІД та злоякісні новоутворення.

Коли АСІТ не допомагає

Це може бути пов'язано або з неправильно поставленим діагнозом, з помилками у проведенні самої АСІТ, або з неготовністю пацієнта виконувати рекомендації лікаря. В іншому АСІТ – високоефективна терапія, яка дозволяє на 40% покращити стан людини вже протягом першого року лікування.

Крім того, АСІТ підходить не для всіх видів алергій. Як правило, для неї підбирають алергени, з якими складно чи неможливо перестати контактувати, такі як пилок, кліщі домашнього пилу, спори грибів, укуси комах тощо. А ось для корекції стану при алергії на харчові продукти або на метал, наприклад, АСІТ не використовують.

Коли краще починати АСІТ

АСІТ може бути передсезонною, сезонною та цілорічною. А за типом – підшкірною, тобто ін'єкційною, та сублінгвальною, тобто у форматі крапель або таблеток. Якщо ми говоримо про алергію на пилок, то лікування краще починати за три місяці до початку опилення. І особливо це стосується сублінгвальних варіантів АСІТ.

Якщо є алергія на пилок берези, то стартувати варто у січні – лютому. Якщо алергія на лугові трави – у березні-квітні. Якщо на бур'яни — у квітні-травні. А ось для побутових алергенів, які до сезону майже не прив'язані, можна проводити АСІТ цілий рік. Відповідно, і стартувати можна в будь-який час, якщо людина не має протипоказань.

Наскільки безпечна АСІТ

АСІТ має побічні реакції, місцеві та системні, про які людині обов'язково повідомляє лікар до початку лікування. До місцевих відносяться почервоніння та свербіж у місці уколу або свербіж, печіння та набряк слизової ротової порожнини. Зазвичай вони проходять самостійно протягом доби, але якщо раптом ні, лікар змінює схему введення і призначає антигістамінні препарати.