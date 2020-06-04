Из-за пандемии коронавируса из медицинских учреждений Ровенской области уволились 324 медработника.

Работать в больницах во время пандемии сложно, ведь это требует не только профессионализма, но и моральных и физических сил, сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

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В частности, по состоянию на 3 июня из медучреждений области уволились 324 медика. Из них 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 младшего медицинского персонала.

В Костопольской ЦРБ 25 медработников заболели коронавирусом, а еще 11 уволились.

При этом в ОГА заверили, что дефицита кадров нет, ведь в областном управлении здравоохранения есть специальная резервная база, которая поможет в кадровых вопросах в случае необходимости.

Напомним, что в конце апреля в Ровно сообщали, что медперсонал областной клинической больницы боится выходить на работу вследствие вспышки коронавируса в учреждении.

Важно: С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3965 человек. 2634 из них выздоровели, но 38 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

3 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Это позволяет медикам претендовать на возмещение вреда в случае заражения инфекцией.