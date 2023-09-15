Нашли новый страшный вред курения на уровне ДНК

Оказывается, любители сигарет стареют быстрее, чем люди без этой вредной привычки. Исследование показало, что курение укорачивает конечные фрагменты хромосом в лейкоцитах нашей иммунной системы.

Теломеры – защита ДНК

Теломеры подобны пластиковым или металлическим оболочкам на концах шнурков, которые предотвращают их износ. Это отрезки последовательностей ДНК, которые повторяются и защищают концы хромосом.

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Каждый раз, когда клетка делится, теломеры становятся несколько короче и в конце концов становятся настолько короткими, что клетка больше не может успешно делиться и умирает. Это часть процесса старения.

Длина теломер в белых кровяных тельцах (лейкоцитах) ранее была связана с курением, но до сих пор было проведено мало исследований того, вызывают ли курение и количество выкуриваемых сигарет укорочение длины теломер.

Сигареты ускоряют процессы старения

Ученые из университета Гонконга проанализировали данные Британского биобанка, содержащие генетическую и медицинскую информацию от полумиллиона людей из Великобритании. Они изучали, является ли человек курильщиком сейчас, курил ли он раньше или никогда не курил, уровень страсти к курению, сколько сигарет он выкуривал, а также информацию о длине теломер лейкоцитов, взятую из анализов крови.

Они применяли метод, который называется менделевской рандомизацией, использующий вариации в генах (известные как однонуклеотидные полиморфизмы или SNP), унаследованные от наших родителей, чтобы сделать вывод о том, как влияние модифицируемого фактора окружающей среды (например, курение), связан с более короткими теломерами лейкоцитов. Менделевская рандомизация позволяет выяснить, является ли конкретный фактор причиной состояния, а не просто связан с ним.

Что происходит с телом, когда вы бросаете курить

Через 20 минут нормализуется пульс.

Через 8 часов уровень кислорода восстановится, а уровень угарного газа крови снизится вдвое.

Через 48 часов весь угарный газ из крови исчезнет. Легкие очищаются от слизи, а вкусовые ощущения и запахи улучшаются.

Через 72 часа дышать станет легче, потому что бронхи начали расслабляться. Энергии становится больше.

Через 2 – 12 недель кровь будет поступать к сердцу и мышцам гораздо лучше, потому что улучшится кровообращение.

Через 3-9 месяцев любые проблемы с кашлем, хрипом или дыханием исчезнут, поскольку работа легких улучшится на 10%.

Через 1 год. Риск сердечного приступа снизится вдвое по сравнению с риском курильщика.

Спустя 10 лет. Риск смерти от рака легких снизится вдвое по сравнению с риском у курильщика.

Поэтому не медлите и бросайте курить.